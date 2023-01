La morte di Biagio Conte: «Raccogliamo quel mantello»

«Adesso tocca a noi», dice don Pino Vitrano: è lui l'alter ego di Biagio Conte. Il sacerdote che gli è stato al fianco per trent'anni si affida ad una metafora alta e biblica per indicare la strada futura delle Missioni di speranza e carità. Don Pino racconta del vecchio Elia e del suo servo Eliseo. Il mantello caduto al profeta vicino alla morte e preso sulle spalle dal seguace, aprì loro la strada sul fiume Giordano. Elia, grato, chiese al suo maestro di avere lasciato in eredità il doppio del suo spirito.

Comincia con queste parole il commento di Marina Turco, pubblicato oggi dal Giornale di Sicilia in edicola, dal titolo «Raccogliamo quel mantello». Il quotidiano dedica le prime cinque pagine alla scomparsa di Fratel Biagio.

