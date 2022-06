Elezioni a Palermo, l'ultimo confronto fra i candidati in diretta su Tgs e Gds.it

Ultime ore di campagna elettorale ufficiale a Palermo. Poi alla mezzanotte di stasera scatterà il «silenzio» voluto dalla legge (che però dimentica ormai da anni l’esistenza dei social, pascolo senza regole per appelli e caccia agli ultimi voti). E dunque l’ultima occasione per vedere uno accanto all’altro in un confronto su idee e programmi i sei candidati a sindaco, sarà l’appuntamento organizzato stasera dal Giornale di Sicilia.

L’appuntamento è per le 21,30 a Villa Filippina, teatro di Una Marina di Libri, la kermesse della lettura di cui il nostro quotidiano (con annessi Tgs, Rgs e Gds.it) è media partner ufficiale. Sul palco principale della manifestazione, aprirà la serata - interamente trasmessa in diretta su Tgs (canale 12 del digitale terrestre) e in streaming su Gds.it - Salvo La Rosa, per trenta minuti circa all’insegna dell’intrattenimento e dello spettacolo. Accanto a lui ci sarà l’attore e cantastorie Salvo Piparo, che tratteggerà a modo suo la Palermo che si appresta a scegliere l’erede di Leoluca Orlando.

Alle 22 in punto, invece, comincerà il confronto vero e proprio. Sul palco davanti al pubblico presente a Villa Filippina, saliranno Rita Barbera, Francesca Donato, Fabrizio Ferrandelli, Roberto Lagalla, Ciro Lomonte e Franco Miceli, che proprio per essere presenti al confronto hanno anticipato al tardo pomeriggio i tradizionali comizi finali con i propri elettori. A condurre il dibattito - che andrà avanti fino alle 23,30 circa - sarà il direttore responsabile di Giornale di Sicilia, Tgs, Rgs e Gds.it Marco Romano, affiancato dai cronisti politici Giancarlo Macaluso e Giacinto Pipitone e dalla responsabile della redazione televisiva, Marina Turco, con il direttore artistico della Marina di Libri Gaetano Savatteri a fare da padrone di casa, ponendo la prima della raffica di domande che saranno rivolte ai candidati durante l’intera serata. Per tutti, come dovuto per legge in questi casi, tempi contingentati ed equamente suddivisi e singole risposte da articolare in un massimo di due minuti, con tanto di cronometro a scandire il countdown.

La maratona live di lunedì

L’impegno del gruppo di via Lincoln proseguirà durante le frenetiche ore dello spoglio, lunedì pomeriggio. Dopo il tg delle 13,50, inizierà su Tgs la lunga diretta per seguire l’evolversi dello scrutinio, con ospiti che si alterneranno in studio e collegamenti dai comitati elettorali dei candidati. Una diretta che andrà avanti fino a tarda sera, nell’attesa di avere un quadro chiaro dell’esito del voto, a cominciare dalla scelta del sindaco: vittoria al primo turno o rinvio al ballottaggio del 26 giugno?

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE