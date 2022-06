Elezioni a Palermo, ecco chi sono i 1200 candidati alle circoscrizioni

Le elezioni amministrative del 12 giugno a Palermo passano anche dal voto per gli enti territoriali. Non certo un dettaglio se si considera che c'è un elenco di 1200 nomi, un esercito di candidati per le otto circoscrizioni, per ciascuna delle quali saranno eletti un presidente e nove consiglieri.

Complessivamente sono in ballo 80 posti (8 presidenti e 72 consiglieri). A parte alcune eccezioni e l'assenza di liste riconducibili alla candidata sindaco Rita Barbera, per le circoscrizioni viene riproposto lo schema per la corsa al consiglio comunale. Ecco chi sono tutti i candidati.

Prima circoscrizione

Candidato presidente Castiglia Massimo

Progetto Palermo: Anzalone Fabrizio, D’Armetta Giuseppe detto Peppe, Izzo Maria Grazia, Leonardi Valeria, Magro Laura, Mercadante Gabriele, Micari Massimiliano, Mignosi Manuela, Minio Davide.

Sinistra civica ecologista l’Unita per Palermo: Bentivegna Antonella, Brancato Fabrizio, Fieri Luigi, Giambelluca Carolina Valentina detta Carola, Inga Marzia, Jerbi Sonia, Mori Massimiliano, Venturella Tiziana, Vizzini Barbara.

Movimento Cinque Stelle: Faraone Simone, Macaluso Rosa, Ventura Daniele, Crapa Valentina detta Capra, Profilo Marina, Scurti Vincenzo, Scorsone Monica.

Partito Democratico: Ardito Giuseppe, Badami Maria, Bucchieri Salvatore, Calabrese Tiziana, Di Maria Cesare, Fecarotta Jessica, Ferla Natale, Nicolao Antonio detto Nicola detto Nicolai, Vinciguerra Riccardo.

Buona la prima Massimo Castiglia presidente: Bova Santi, Caiola Marika, Gatto Paola, Grillo Calogero detto Lillo, Hadjar Omar, Mantelli Marco, Napoli Giovanni detto Gianni, Sanfilippo Sergio, Scarlata Giuliana.

Candidato presidente Bronte Giovanni

Democrazia Cristiana: Alferi Provvidenza, Biondo Rosa detta Ficara, Cangemi Vicnenza detta Enza, Ferrara Maria Letizia, Imperiale Salvatore detto Salvo, Miceli Bendetto, Miranda Antonino detto Nino, Randazzo Giuseppe detto Pippo, Romagnolo Vittorio.

Sicilia Futura: Amato Gregorio, Bruno Sebastiano, Calò Domenico detto Mimmo, Cannizzaro Elena, Gottuso Giovanni, Lo Nardo Palma Luana, Sorrentino Maria, Tramuto Gioacchino detto Ruvolo, Vanacore Nunzia detta Nunzia.

Unione di Centro Lagalla sindaco: Gullizzi Paolo detto Damico detto Ulizzi, Pitarresi Maria, Valenti Antonino detto Toni detto Tony, Bronzo Ornella, Buscemi Maria Rita, Piazza Ambra, Pinto Armango Fabio, Riggio Carlo, Sammarco Ivana.

Fratelli d’Italia: Birillo Giovanni, Busallacchi Giovanni, Caldara Chiara detta Chiara, Chouai Anuar detto Anuar, Imbergamo Salvatore detto Russo, Giaconia Alessia, Ricciardi Leone detto Leo detto Scarpinato, Tevere Sabrina, Velardi Gaetano.

Alleanza per Palermo: Costanza Marco, Di Stefano Francesco detto Pozzetto, Dominici Pietra, Li Vigni Umberto, Lupo Eleonora, Micali Agostino, Parisi Calogero, Saco Rosa, Serafino Carmelo detto Trinca.

Lavoriamo per Palermo: Di Miceli Gateano,, Ficano MAriano detto Mario, Lo Piccolo Danilo, Manzone Monica detta Manzoni, Sampino Luigi detto Sanpino detto Santino, Viola Valeria.

Prima l’Italia: Carollo Claudia, Pirinei Napoleone, Catalano Francesca, Gelarda Zaira, Ippolito Oscar, Valentini Paolo, Ventimiglia Carmelo, Scialabba Mauro, Sposito Andrea.

Noi con l’Italia: Favara Vittorio, Valentino Sandro, Biancone Giordano detto Angelo, Iervolino Antonina, Di Marco Maria Concetta, Martorana Matteo, Smecca Giovanna Olga, Martorana Ornella.

Forza Italia: Tramuto Francesco detto Zacco detto Ottavio, Bottone Antonina, Damasco Francesco, Farina Grazia, Giuliano Martina, Ingrassia Dominique, Irmanà Riccardo, La Corte Massimo.

Candidato presidente Aida Faraone

Azione +Europa: Anselmi Astrid Valentina detta Anselmo detta Anselmo Detta Anzelmi, Attinasi Luisa, Boudjemai Fella, Giacalone Vincenzo detto Ezio, Inchiappa Roberto, La Malfa Veronica, Sorci Salvatore Molinaro Mario, Argiroffi Giulia.

E tu splendi Palermo: Ala Alessandro, Carieri Eva, Conigliaro Gaetano, Giallombardo Maria Antonia detta Giallo detta Lombardo, Lo Biondo Gioacchino Giuseppe.

Candidato presidente Cunsolo Marco

Ciro Lo Monte Sindaco: Cunsolo Marco, Condegni Tommaso, Cosenza Gioacchino, Meli Anna Maria, Norrito Federica, Sagona Sebastiano Maurizio detto Maurizio, Sciara Deborah, Tuttolomondo Marco.

Seconda Circoscrizione

Candidato presidente Tusa Pasquale

Movimento Cinque Stelle: Tusa Pasquale, Federico Domenica detta Monica, La Barbera Ivan, Lo Nardo Emanuela, Patti Emanuele, Profilo Marina, Sanfilippo Ubaldo detto Baldo detto S.Filippo, Venera Angelo detto Venere, D’aquila Maurizio.

L’Unità per Palermo: Battaglia Vita detta Adriana, Berardi Mario Antonio detto Mario, Bilardello Farina Riccardo, Leone Valerio, Maccarrone Delia, Raciti Giulia, Strano Salvatore detto Salvo, Tranchina Salvatore.

Partito democratico: Camarda Pietro, Di Liberto Flavia, Freschi Giovanni, Inzerillo Giuseppe, Melia Marianna, Pitti Vincenzo, Randazzo Valentina, Sala Claudio, Terzo Dante.

Candidato presidente Benedetto Cosimo

Azione +Europa: Galioto Cosimo, Balistreri Giuseppe, Biondolillo Salvatore, Bronte Antonina detta Anna, Casamento Brigida, Facella Paolo, Ferrandelli Massimiliano, Fontana Mariella detta Mirella, Stassi Rita.

E tu splendi: Ala Alessandro, Carieri Eva, Giallombardo Maria Antonia detta Giallo detta Lombardo, Giammona Giuseppe detto Giambone, Madonia Francesco, Nicastro Maria, Conigliaro Gaetano.

Candidato presidente Federico Giuseppe

Progetto civico Attiva Sicilia: Amoroso Daniele, Casella Giovanna detta Monia, Ciprì Gianluca, D’Agostino Letizia, Parello Rosa, Spanò Raffaele.

Lavoriamo per Palermo: Adragna Valerio, Andò Roberta Maria Elena, Caracausi Giuseppe, Lucido Rosalia, Meschisi Serafino, Palma Onòfrio detto Toto’, Piazzese Giuseppe detto Chiazzese detto Peppe, Riina Adriana, Treppiedi Settimo.

Democrazia Cristiana: Augello Calogera, Capuano Vincenzo, Gandolfo Alessandro, Lupo Filippo, Mirabile Carmelo, Naccari Gaetana Patrizia, Rizzuto Damiano, Romano Monica, Scalata Francesco Paolo.

Prima l’Italia: Billeci Patrizia detta Leto, D’Amore Nunzia detta Nancy, Giannola Giovanni, Paterna Francesca detta Rita, Orlando Giuseppe, Pezzer Mirko, Cardella Francesco, Mannino Mauro Maria.

Forza Italia: Marchese Eugenio, Contorno Giuseppe, Fardella Rosetta, Frangiamone Salvatore detto Marco Frangiamore, La Corte Maurizio, Lo Giudice Gaspare, Nangano Fabio, Pagano Daniela, Russo Martina detta Di Vincenti.

Sicilia Futura: Alfano Pietro detto Piero, Basile Giuseppe detto Pippo, Gargano Valentina detta Luciano, Giocaliero Giuseppe detto Giocoliere detto Giacolieri detto Giocolieri, Gottuso Giovanni, Romeo Anna, Russo Floriana, Spinelli Salvatore Roberto detto Roberto, Viscuso Giacomo.

Noi con l’Italia: Catrisano Antonio, Tocco Rosa detta Simona, Barone Vincenzo, D’Agostino Maria Loreta detta Loredana, Teresi Simone, Ranno Grazia, Chinzi Mirko, Serio Paolo, Sambito In Romano Rosa.

Alleanza per Palermo: Cerami Laura,, Di Giovanni Giuseppe, Lotà Michele, Macchiano Vincenzo, Piazza Tiziana, Pipitò Adriana, Sciacca Giuseppina, Trinca Francesco, Vacca Salvatore.

Unione di centro: La Valle Maria Grazia, Ferrara Domenico, Buscemi Pietro detto Piero, Oliveri Antonina, Sabato Angelo, Mauro Alessandro, Riggio Carlo.

Fratelli d’Italia: Guaresi Giuseppe detto Guaresi detto Leto, Baiamonte Gloria, Barbagallo Rosario detto Salvatore detto Di Fazio, Colletti Giovanni detto Milazzo, Di Martino Andrea, Guida Massimo, Savoca Giorgia, Scafidi Giampiero, Scrima Francesca.

Candidato presidente Francesca Arrigo

Rinascita Palermo: Arrigo Francesco, Pisa Massimiliano, Pace Santo, Muratore Nicola, Manzella Laura, Moscato Giacomo, Spucches Chiara, Guarino Adriano, Spucches Martina.

Candidato presidente Augello Daniele

Ciro Lomonte sindaco: Augello Daniele, Condegni Tommaso, Di Girolamo Giuseppe, Giuliano Mario Carlo detto Carlo, Meli Anna Maria, NorritoFederica, Priolo Giorgio, Romano Angela.

Terza circoscrizione

Candidato presidente Gioacchino Vitale

Unione di Centro: La Barbera Danila, Marchese Giovanni Battista, Seidita Giacomo, Trapani Emmanuele, Semilia Patrizia, Vernengo Louis, Quattrocchi Ivan.

Lavoriamo per Palermo: Aliotta Nicola, Amato Andrea, Amorello Ivan, Camarrone Giuseppe, Francavilla Rosalinda detta Linda, Guadalupo Pietro detto Piero detto Piero Caf, Lo Pinto Vincenzo, Mineo Concetta detta Cetti detta Cetty, Raimondi Giovanna.

Progetto civico Attiva Sicilia: Prester Antonino, Bertolino Daniela, Bianco Provvidenza, Catalano Agostino, Geraci Salvatore, La Mantia Francesco, Pitarresi Ivan, Sardisco Marianna, Testa Giuseppe.

Alleanza per Palermo: Armetta Francesco, Farci Antonino, Hutu Mariana, Lo Sicco Elena Maria, Perri Giuseppe, Riggio Giacomo, Trinca Marco, Vigneri Marta, Vitale Ivana.

Forza Italia: Gulemi Andrea, Alfano Sebastiano, Aliotta Alessandra detta Martina, D'Angelo Mariano detto Mario, Lo Verde Lorenzo, Lupo Anna Maria, Massa Filippo, Torres Placido Giorgio, Zaffuto Maria Debora.

Fratelli d’Italia: Ilardi Alfredo, Bianchi Elvira, Cirrincione Maria, Gandolfo Eleonora, Marcinò Giuseppe detto Ferrara, Patorno Fabiana detta Calascibetta, Pisciotta Antonino detto Antonio, Prestigiacomo Francesco, Siragusa Francesco Paolo detto Scarpinato detto Siracusa.

Sicilia futura: Contorno Diego,Giacalone Adelaide, Giuliano Claudia, Levantino Giuseppe detto Balatone dettoInzerilo, Lo Giudice Giuseppe detto Sunaturi, Meli Alessandra, Pennino Dario Savios, Tarantino Salvatore, Uccello Gioacchino detto Jack.

Democrazia Cristiana:Alaimo Marco, Badalamenti Cristian, CambriaSalvatore, Messina Francesca Paola, Pace Santo, Paternò Federica, Pilo Francesca, Puccio Ferdinando detto Nando, Sanfilippo Paolo detto Franco.

Noi con l’Italia: Faldini Ivan, Tantillo Marco, Citano Francesco Paolo, Romano Saverio, Di Simone Letizia, Vitale Marika, Parisi Fabiana, Chinzi Davide, Candela Giuseppe.

Prima l’Italia: Guccione Marco, Vitale Felice, Pipitone Giorgia, Adelfio Giovanni, Dioguardi Sonia, Quartararo Giuseppe, Pilo Francesco, La Mattina Antonino detto Nino, Salerno Francesca detta Teresa detta Terri.

Candidato presidente Buttacavoli Clara

Azione +Europa: Argiroffi Giulia, Buttacavoli Clara, Di Giovanni Roberto, Forello Salvatore detto Ugo detto Fiorello, Furia Rosario detto Trallalla’, Leone Antonino detto Nino, Maniscalco Giuseppe, Placa Lucia, Trapani Francesco.

E tu splendi Palermo: Balsamo Giuseppe, Giangrande Margherita, Nicastro Maria, Zizo Francesco, Scibona Maria detta Marina, Paganini Marco.

Rompi il sistema: Castiglia Marco, Conti Noemi, Ferrandelli Antonino, India Aurora, Merlo Giuliano, Scariano Salvatore, Vultaggio Elia.

L’Unità per Palermo: Berardi Mario Antonio detto Mario, Farina Bilardello Ricccardo, Catania Claudio, Ferrara Giuseppe detto Peppone, Gebbia Valentina, Leone Valerio, Puglisi Valentina, Rus Anca Marcela.

Candidato presidente Supporta Rosaria

Progetto Palermo: Supporta Marianna, Amato Giuliana, Di Giorgi Roberta, izzo Mariagrazia, Lo Bianco Agostino, Micci Giuseppe detto Peppe, Russo Giuseppe, Sala Vincenzo, Sammarco Emilio.

Partito Democratico: Cusumano Marco, Ferrara Roberto, Giaconia Roberto, Lo Verso Fabrizio, Messina Piera, Riggi Maria, Salerno Rita, Sorci Maria Alba, Torretta Luigi.

Movimento Cinque Stelle: Bruschetta Saverio, Bova Clementina detta Valentina detta Bova, Crapa Valentina detta Capra, Dentici Santo Gianluca detto Dentice, Favuzza Maria Rosa, Fucarino Pietro, Siragusa Paolo, Pilo Filippo.

Candidato presidente Pace Santo

Rinascita Palermo: Pace Santo, Pipate Federica, Moscato Giacomo, Caldarella Roberto Giacchino, Spucches Martina, Spucches Chiara.

Candidato presidente Scalisi Dario

Ciro Lomonte sindaco: Scalisi Dario, Abbate Maria, Accardi Maria Carmelina, Maniscalco Laura, Priolo Giorgio, Sindone Giorgio, Tuttolomondo Marco.

Quarta circoscrizione

Candidato presidente Di Vincenti Giuseppe

Progetto civico Attiva Sicilia: Arduino Nicola, Nucatolo Alessandra detta Ale, Di Franco Ivano, palermo Antonio, Pollava Luigi, Mancuso Giuseppe, Mistretta Maria.

Unione di Centro: Cennino Rosario, Coinu Anna detta Coinu, Helg Alessia, Ferdico Giovanni, Palmeri Salvatore detto Palmisan detto Guddo, Picone Pietro, Quattrocchi Ivan, Valentino Domenico, Aiello Girolamo detta Anello.

Forza Italia: Clemente Maria Cristina, Fazzone Anna Maria, Licata Marco Giuseppe detto Max, Lupo Salvatore detto Pace e Bene, Mazzagreco Luigi detto Gino, Quattrocchi Antonino detto Tony detto Tantinllo, Priolo Gabriella detta Gabry detta Manzo, Sturlesi Giovanni, Zummo Valentina.

Lavoriamo per Palermo: Barone Salvatore detto Totò, Dragna Gaetano, Fama Nadia, Greco Giancarlo, Minore Antonino detto Nino, Picciurro Ramona, Sammarco Marco, Sampognaro Agostino, Stancanelli Martina.

Democrazia Cristiana: Arnetta Daniele, Baio MArco, Bertolino Riccardo, Davì Maurizio, Di Mauro Joele, Fancioso Domenico detto Mimmo, Ferrara Maria Letizia, mandala Massimo, Zarbo Elena.

Obiettivo Circoscrizione: Abate Chiara Maria, Abbatw Giulio, badalamenti Pietro, Costumati Marco, Faraci Salvatore, Morello Gaspare detto Daniele, Nocera Elvira, Petruzzelli Cira, Tumminiello Carmelo.

Noi con L’Italia: Proietto Maria Provvidenza, Sapienza Filippo, Marzullo Caterina, Di Maria Filippo, Manzone Rosa Maria, Calandra Vincenzo, Monastero Vito, Nocera Giovanni.

Alleanza per Palermo: Ruggiero Guglielmo detto Ruggero detto Guglielmo detto Fiore, Bonanno Rosalia Rita, Cannistrato Antonino, Catalano Francesco detto Franco, Cintura Carlo detto Luigi detto Gigi, Corso Giuseppe, Gattuso Francesca, Pelllitteri Vincenza detta Adriana, Seidita Francesco Paolo.

Prima l’Italia: Marchesini Mariachiara detta Claudio, Sammarco Matilde, Vivirito Angela detta Rosangela, La Francesca fabio, Elefante Matteo, Lo iscono Giacomo, Ama Giorgio, Alagna Marcello, Picone Rosolino detto Picone detto Toni detto Tony.

Fratelli d’Italia: Sinopoli Vittorio detto Scarpinato, Buonpasso Pietro detto Milazzo, Buscemi Nicola, Fazio Maria Concetta detta Mariella detta Geloso, Garufi Cosimo detto Giulio detto Ferrara, Guddo Miriam Aurora, Mastrogiovanni Riccardo, Norrito Sondra detta Sandra, Rizzo Antonina detta Antonella.

Sicilia Futura: Brancato Armando, Carnevale Maria Stella detta Stella, Cascino Antonino detto Toni detto Tony, Guddo Domenico, Manzo Mario, Rizzo Mario, Sammarco Flavia, Scarpitta Simona, Sorce Salvatore.

Candidato presidente Tuzzolino Antonino

E tu splendi Palermo: Bollara Pietro, Giambrone Rosalia detta Lia, Gaingrande Margherita, Maniscalco Margherita detta Strammusa, Paganini Marco, Piazza Gerlando, Tazzariol Rosanna.

Azione, +Europa: Vernando Antonio, Causa Iolanda, Errera Gioele, Mazziotta Marcella, Migliaccio FRancesca, Passalacqua Vittorio, Saia Dario, Sciandra Rosalinda detta Linda.

Rompi il Sistema: Castiglia marco, Conti Noemi, Ferrandelli Antonino, india Aurora, merlo Giuliano, Vultaggio Elia.

Candidato Presidente Maniaci Nella

L’Unità per Palermo: Annolino Vito, Barbera Marzia, Cioce Mauro, Giordano Marco, Guarnieri Giovanni, Maccarrone Delia, Patella Claudio, Salamone Piero, Simiano Alessandra.

Partito Democratico: Ciprì Francesco, Cusimano Annunziata, Di Gaetano Antonio detto Toni detto Tony, Faja Loredana, Meglio Giuseppe, Reina Alessandro, Romano Vito.

Movimento Cinque Stelle: Dentici Mirko, Sciacca Lavinia, Montalto Salvatore, Nicolosi Ugo, Scurti Vincenzo, La Mattina Giuseppa, Iraci Cristina, Vinci Carmelo.

Progetto Palermo: Aronica Liliana Carmela Silvana, Badalamenti Filippo, Comito Salvatore, Di Piazza Vincenzo, Drago Stefano, Gentile Santo, Evangelista Laura, Sapienza Rosalinda.

Candidato presidente Reina Cristian

Ciro Lomonte sindaco: Reina Cristian, Abbate maria, Axante Petronela, Cuffaro Giuseppe, Guaresi Giuseppa detta Giusy, Melli Renato, Messina Salvatore, Sindone Andrea, Zanca Davide.

Candidato presidente Casamassima Tullio

Rinascita Palermo: Casamassima Tullio, Coco Francesca, Manfrè gaetano, Manzella Laura, Carpino Enzo, Sinnone Roberto.

Quinta Circoscrizione

Candidato presidente Arusa Mariano

Ciro Lomonte sindaco: Arusa Mariano, Cuffrao Giuseppe, Di Girolamo Giuseppe, Di Mulo Corinne, LAtteur Corinne, Meli Renato, Norrito Antonio, Reina Cristian, Riccobono Rosalia.

Candidato presidente Aiello Andrea

Progetto civico Attiva Sicilia: Di Cara Ignazio, Calabria fabio, Di Grazia Giovanni, Flauto Giovanni, Galiano Grazia, maniscalco Bruna, Milazzo Francesca Paola, Vella Roberto.

Forza Italia: Lo Sardo Fortunato Umberto detto Tantillo, Carollo Marilena, Crisà Giovanni, Di Maio Rocco detto Zacco detto Meli, Di Michele Anna, gallo Antonino, detto Nino, Rosano Vincenzo.

Prima lItalia: Figuccia Marco, Lo Cacciato Pietra detta Tiziana, Valenti Mirko, Falbo Maria Giuseppa, Volpe Anna, Lo Coco Rosa detta Stabile, Tronabene Giovanni, Buttera Francesco detto Ciccio.

Alleanza per Palermo: Arduino Giovanna detta Gianna, Cusimano Cloe, Ferrara Luca Giuseppe, Garofalo Girolamo detto Mimmo, Geraci Gianluca, Irosa Rosaria, Puccio Michelangelo detto Angelo, Romeo Michele, Sperandeo Daniele,

Democrazia Cristiana: Dragato Francesco Paolo, Greco Michele, Marchese Domenico, MArcolongo Sonia, Miccichè Morena, palazzo Daniele, Raccuglia Giovannni, Strano Alba, Discusò Salvatore.

Noi con l’Italia: Schillaci Angelo, Viola Francesca, Di Giorgi Claudio, Catania mauro, Pucillo Cristian, Di Liberti Antonella, Iervolino Antonina, Musso Luigi.

Lavoriamo per Palermo: Basile Tiziana, Bottone Giusi detta Giusy, Castronovo Francesco, D’Agostino Ernesto, Garonna Aurelio detto Caronna detto Piero detto Pietro, Milone Concetta Donatella, Quartararo Francesca, Severino Salvatore, Trapani Giuseppe.

Sicilia Futura: Amato Gregorio, Bonetti Rosalia, Incollano Gianluca Domenic detto Iculano detto Jocolano detto Juculano, Giovane Matteo detto Giovane, Parisi Concettina detta Tina, Raccammo Vincenzo detto Piccolone, Riolo Gaetano, Savoca Giuseppe, Tuzzolino Rosabianca detta Bianca.

Unione di Centro: Aiello Girolama detta Anello, Stabile Francesco detto Dulcetta detto Cannizzarro detto Ganci, Cavalieri Giuseppa detta Giusi detta Giusy, Coinu Anna detta Conu, Coppola Giacomo detto Crivello, Cospolici Antonio, Helg Luigi, De Lisi Andrea, Safina Paola.

Fratelli d’Italia: Lucido Roberto detto Milazzo, Albanese Rosalia, Caruso Giuseppe, Castagna Mario, Guzzone Maria Grazia, Li Manni Stefano, Mocciaro Giuseppe, Montalto Emiliano Mario, Storniolo Serena.

Candidato presidente Altadonna Salvatore

L’Unità per Palermo: Albanese Giuseppe detto Peppino, Annolino Vito, Di Benedetto Vincenzo, Giaimo Angelo, Miceli Andrea, Morreale Sergio, Puglisi Valentina, Tumminello Francesca, Tusa Delia.

Insieme per la Quinta: Aiello Gabriele, Amato Giuseppe, Bonura Francesco, Bucca Raffaele, Mangiapane Massimiliano, Busardò Carmelo, Scalici Giuseppa, Patti Valeria, Cannizzaro Aurora.

La Quinta è con Altadonna: D’Amico Ruggero, Lena Marianna, D’Alessandro Iolanda, Visconti natale, Passalcqua Vincenzo, Lucchese Antonio, Ciraulo Viviana, Casiglia Ernesto, Tranchina Samuele.

Movimento Cinque Stelle: Di Gesù Simona, Di Maggio Emanuele, Equizzi Michele detto Equizi detto Equinozio, Guglielmino Domenica, Iraci Cristina, Licari Pier Luigi, Lo Cacciato Rosario, Mangiapane Carlo, Miceli Nadia Rita.

Partito Democratico: Di Prima Concetta, Failla Nunzia, Farina Isidoro, Ferrara Fabio, Galioto Giacomo, Grasso davide, La Rosa Paolo, Lombino Miriam Provvidenza, Testa Girolamo.

Progetto Palermo: Bonaventura Zenaida Isabel, Curaci Alessandro, De Simone Iolanda detta Orlanda, Di Piazza Gabriele, La Dolcetta Francesco, La Dolcetta Martina, Scacciaferro Giovanni battista.

Candidato presidente Francesca Coco

Rinascita Palermo: Coco Francesca, fardella Filippo, Di Venuta Gabriella, La Scola Mattia, Melodia Marianna, Palumbo Marco, Bagnasco Francesco.

Candidato presidente Ferrara Giancarlo

Azione, +Europa: Alio Laura, Bosco Agostino, Bosco Valentina, Crivello Alessandra, Farina Francesco detto Franco, Gioè Emanuele, Mesci Leopoldo detto leo, Volpes Francesco, Ferrandeli MAssimiliano.

E tu splendi Palermo:

Balsamo Giuseppe, Ducato Michele Arcangelo, Lo Biundo Gioacchino Giuseppe, Zizo Francesco, Scibona Maria detto Mimma, Severino Elia.

Sesta Circoscrizione

Candidato presidente Li Muli Roberto

Li Muli Presidente: Acanfora Ida, Billeci Serena Maria detta Serena, Cardinale Giuseppe, Li Muli Roberto, Mangiapane Rita, Micalizzi Michele, Moceri Filippo, Orlando Matteo detto Ivan, Velardi Vincenzo detto Enzo.

Movimento Cinque Stelle: Guastella Calogero, Chisesi Rosa Maria, Bucchieri giuseppe, Cuticchio Giacomo, Di Palermo Angela, Androsiglio Elisa, Franchina Alessandro.

L’Unità per Palermo: Barbera Marzia, Di Maio Maria Teresa, Ferrara Giuseppe detto Peppone, Gambino Paolo, Giordano Marco, Ingargiola Ivan, Lombardo Federica, Lucchiese Maurizio, Susinno Sergio detto Sussino.

Partito Democratico: Ciraulo Vittoria, Cracolici Ciro, Di Liberto Flavia, Madonia Simona, Pace Marcello, Prestigiacomo Giuseppe, Scalia salvatore detto Salvo, Stagno Danilo.

Progetto Palermo: Baglione Giuseppe, Bosio Anna Maria detta Anna, Di LIberto felice detto Valerio, Genova Valentina, Giaconia Elisea, Piraino Nicola detto Piraino, Russo Michelangelo detto Michi, Salerno Domenico, Volpe Daniela.

Avanti Insieme per la VI: Maraventano Michele, Cusimano Filippa, Di Cara Roberto, Gaudenti Roberta, Giletto Rossella, Grasso Ivan, Maniscalco Vincenza detta Cinzia, Rossi Rosa Annunziata detta Rosellina.

Candidato presidente Valenti Giuseppe

Democrazia Cristiana: Bommarito Roberto, Cavataio Giuseppe, Gelardi Antonino, Giacalone Giuseppe, Giammaresi Tommaso, Maltese Cesare, Miccichè Simona, Rizzato Maria Florencia, Teresi Anna Maria.

Unione di Centro: Bevilacqua Antonino, Colombo Gioacchino, Giordano Giancaludio, Marino Gaetano, Palmesi Salvatore detto Pastina, Olivieri Antonina, Helg Elena.

Alleanza per Palermo: Bucchieri Pietro, Casano Luigi detto Gigi Casano, Costanzo Giuseppe detto Beppe, Di Pasquale Cristina, Mascari Laura, Pace Antonio, Rappa Gaetano, Sampino Francesca, Traina Laura.

Sicilia Futura: Amato Massimiliano detto Massimo, Campofiorito Davide, Cannella Michele Manfredi, Di Girolamo Alessandro, Giaisi Angela, Gattuso Virginia, Macaluso Simona, Oddo Saverio detto Totò, Scalisi Alessia detta Scalia.

Noi con l’Italia: Greca Giuseppe, Bonfiglio Anna, Valdese Roberta, Gulino Giorgia, Romano Saverio, Musso Luigi.

Fratelli d’Italia: Valenti Giuseppe, Barra Alberto, Bufalino Carlo, Marino Emanuele, Miceli Antonina, Monforte Teresa, Novara Adriana, Romeo Salvatore, Tarantino Pietro.

Forza Italia: Nona Antonio, Calaiò Denise, D’Aleo Giuseppe, Giuliano Marina, Longo natale, Schirò Roberta, Segreto Domenico, Tutrone Sabina, Ullo Gianluca.

Lavoriamo per Palermo: Albamonte Giuseppe, Bevilacqua Giuseppe, Bisso Ignazia, Carollo Giuseppe, Cucchiara Domenico, Lecce Filippina, Monachella Viviana, Settimo Giuliano, Siino Franco.

Progetto Civico Attiva Sicilia: Bonanno Alessandro, Cardinale Francesca, carta Carlo, Dainotti gaetano, Gambino Giovanna Olga, Lombardo Angela, Martines Salvatore, Randazzo Giuseppina, Romagnolo.

Prima l’Italia: Montaperto Antonella, Testa Bruno, Vitale Felice, Di Maio Giuseppe, Iannello Matteo, Caruso Giovanna Maria, Pecoraro Paolo, Graziano Ornella, Basile Gioacchino.

Candidato presidente Azzimati Alessandro

Comitati Civici: Cosentino Gaetano, Alaimo Mario, Azzimati Carmelo, Barbaro Manfredi, Dell’Oglio Marco Francesco, Di Lorenzo Chiara, Pizzuto Alessandro, Talamona Luciana, Trapani Giusi detta Giusy.

Azzimati presidente: Azzimati Alessandro, Belmonte Giorgia, Colella Alessio, Inzerillo Laura, Licata Carolina, Mannino Armando Davide, Montesanto Massimiliano, Sbachis Giuseppa, Vasapolli Francesco.

Azione, +Europa: Citarella Gaspare, Fisicaro Fulvio, Magro Chiara, Mineo Lavinia, Peritore Lidia, pernice Fabio, Sapienza Giovanni Battista, Soertino Pietro, Catalano Vincenzo.

E tu splendi Palermo: Azzimati Daniela, Capizzi Rita, Di Maio Riccardo, Gerardis Domenico, Glorioso Francesco, Madonia Francesco, Scalici Antonio, Torricelli Chiara.

Candidato presidente Axante Petronela

Ciro Lomonte sindaco: Axante Petronella, Accardi Maria Carmelina, Arusa MAriano, Cosenza Gioacchino, Cunsolo Marco, Lucido Daniela, Militello Giuseppe, Norrito Antonio, Piliego Antonio.

Candidato Marchese Marta

Rinascita Palermo: Marchese Marta, Russo Beniamino, Di Venuta Gabriella, MAgnasco Paola, Maniscalco Amedeo.

Settima Circoscrizione

Candidato Fiore Giuseppe

Prima l’Italia: Graziano Stefano, Prestigiacomo Francesca, Salvato Giuseppe, Carnesi Salvatore, Pipitone Davide, Russitano Lanza Martina, Lombardo Nunzia, Di Cara Gabriele, Quintili Claudio.

Forza Italia: Armetta Daniele detto Puma, Cusimano Ferdinando detto Zacco, Bivona Bruna, Bottone Antonina, Chiulli Rosamaria, Ferrante Gioacchino, Giorndano Giovanni, Ingargiola Gaetano, Messina Domenico.

Fiore presidente: D’asta Salvatore, Di Blasi Marco detto Pio, Bellavista Roberta, Tranchina Luigi detto Gigi, Fauci Vittorio, Ciaramitaro Maria Concetta, Colletti Sergio, Scafidi Angela, Tevere Antonina detta Nina.

Democrazia Cristiana: Fuggita Enrico, Iuppa Antonio, La Cerva laura, lo Bianco Roy, Magro Martina, Marchese Eleonora, Miranda Antonino, Napoli Rosario, Zummo Vincenzo.

Lavoriamo per Palermo: Coppolino Fulvio, Madonia Antonino, Polisano Bianca, Raimondi Mauro, Riccobono Francesco detto Franco, Salerno Eleonora, Sandovalli Vincenzo, Teresi Silvia, Vescovo Giuseppe detto Massimo.

Sicilia Futura: Broso Carla, D’Angelo Vincenza, Di Girolamo Alessandro, Gargano Francesco, Milazzo Fabio, Raccammo Vincenzo, Scaffidi Alessandro detto Scafidi, Sorrentino Salvatore, Ventimiglia Claudia detta Baglioni.

Fratelli d’Italia: Costantino fabio, Baglione Lucia, Ganci Gabriella , Giacovelli marco, Liga Andrea, Luciardello Maria detta Licciardello, Mellace Massimiliano, Misseri Marco.

Alleanza per Palermo: Dragna Andre, Ferrara Gioacchino, Puccio Annalisa, Pomara Alessandra, Pizzuto Massimo, Li Vigni Umberto, Cascino Saverio, Rappa Francesco, Rappa Rosalia.

Candidato presidente Galioto Giovanni

Partito democratico: Billeci Luigi, Cacioppo Damino, caruso Paola, Cernigliaro Denebola, Civiletti Francesco, D’Accardi Pietro, Lo Iacono Giovan Battista, Sarcone Antonino, Sorci Maria.

Movimento cinque stelle: Aiello Simone, Cardinale Angela, Baiardi Benedetto, Citarella Maria, Davide Daniele Salvatore, Mascari Rosario, Taormina Giuseppa, Buffa Giovanni, Galioto Giovanni.

L’Unità per Palermo: Broggi Isidoro, Cioce Mauro, Corrao Giuseppa, Falcone Giuseppe, Francone Valentina, Lombardo Federica, Messina Giovanni, Tranchina Salvatore, Valenti Cinzia.

Candidato presidente Favata Vincenzo

E tu splendi Palermo: Azzimati Daniela, Capizzi Rita, Di Maio Riccardo, Gerardis Floriana, Scalici Antonio, Ferrandelli Giovanni.

Azione, +Europa: Anselmi Astrid Valentina, Favata Vincenzo, Ferrante Gioacchino, Forello Salvatore detto Ugo, Grano Lorenzo, Martinez Amelia, Ribaudo Alessandra, Russo Natale, Vitale Bauccio.

Candidato presidente Lo Cascio Alfonso

Rinascita Palermo: Lo Cascio Alfonso, Tanteri Micaela, Frisella Pietro, Legavre Caroline, Russo Beniamino, Gambino Alessio.

Candidato presidente Badalamenti Giorgio

Ciro Lomonte sindaco: Badalamenti Giorgio, Costanza Alessio, Latteur Corinne, Lucido Daniela, Militello Giuseppe, Piliego Antonio, Riccobono Rosalia, Sciara Deborah, Zanca Davide.

Ottava circoscrizione

Candidato presidente Siino Alfredo

Prima l’Italia: La Rosa Alessia, Amato Marcella, Foraci Samuele, Carollo Claudia, Marrone Paolo, Miceli Giuseppe, Piccione Davide, Gallè Maria detta Maria Stella, Correnti Giacomo.

Progetto civico Attiva Sicilia: Arnone Federica, Cappellano Fabio, Carnina Manfredi, Corallo Roberta, Farina Davide, Provenzani Francesco, Rallo Carla, Russotto Alessio.

Democrazia Cristiana: Cacace Maria Teresa, Cipolla Giorgio, De Luca Renato, Di Stefano Angelo, Giacalone Teresa, Lauricella Giuseppe Carmelo, Lo Meo Sofia, Scalici Gabriele, Virzì Lidia.

Sicilia Futura: Cottone Nicolò, Gagliano Giovanni, Giuliano Giovanni, Giuliano Claudia, Jimenez Abdala Sixta Lyda, Li Vigni Giuseppe, Sanfratello Calogero.

Alleanza per Palermo: Burrosi Roberta, Conigliaro Caterina, Ferruggia Alessandro, Moles Francesco, Pezzati Ernesto, Ricevuto Concetta, Scardino Leandro, Tedeschi Pietro.

Lavoriamo per Palermo: Accetta Diana, Benincasa Alessandro, Di Benedetto Pia, Di Lorenzo Floriana, Fazio Serena, MAnzone Monica, Siragusa Roberto, Tamburello Tancredi, Toralbo Alfonso.

Noi con l’Italia: Brancaleone Alessio, Lombardo Leonardo, Libassi Carmelo, Viola Francesca, Giambruno Tanja, Saporetti Angelo, Cerniglia Raitano Giovanna.

Forza Italia: Palumbo Salvatore, Alieri Luigi, Fantaci Girolama, Impastasto Faro detto Fabio, Lombardoiì Ludovica, Lucido Davide, Spina Alessia, Zagone Mariano.

Fratelli d’Italia: Schembri Francesco, Alario Filippo, Caldara Chiara, D’asta Valentina, Gasparini Giovanna, Glorioso Nicola, Olivieri Giacomo Randazzo Pietro, Siragusa Matteo detto Russo.

Candidato presidente Longo Marcello

Democratica per l’ottava: Alvich Cristoforo, Correre Salvatore, Ferraro Maria, Lannino Chiara, Mancuso Salvatore, Occhipinti Alberto, Russo Giovanna.

Partito Democratico: Albanese Maria Palma, Anelli Carmelo, La Rosa Fabrizio, Marchello Vincenzo, Marino Emanuele, Petrolà Ignazio, Pollina Manuela, Preti Antonia, Sardo Michele.

Progetto Palermo: Biondolillo Marcello, Chimici Giuseppina, D’anna Paola, Fasano Giovanni, Governale Carmela detta Marinella, Mancuso Daniele, Menna Salvatore, Perego Marco.

Movimento cinque stelle: Amore Alessandro, Di Noto Giusi, Bissanti Roberto, Consiglio Luigi, grumoso Amelia, Ventura Daniele, Marciante Cristina, Masi Giorgio.

L’Unità per Palermo: Amato Rosalba, Balistreri Anna Maria, Brondo Francesco, Falcone Giuseppe, Governale Edoardo, Iona Barbara, Mazzara Umberto, Ribaudo Rosalia, Strano Salvatore.

Candidato presidente Romano Lorenzo

Azione, +Europa: Agnello Daniela, Alfano Emanuela, Attanasio Vito, Costanza Enrico, Mastrogiovanni Tasca Alessandra, Occhipinti Filippo, Puma Paola, Scarantino Giovanna, Vinci Attilio.

E tu splendi Palermo: Bruno Anna Maria detta Anna, Cascino Manfredi, Li Donni Massimiliano, Torricelli Chiara, Ferrandelli Giovanni, Severino Elia.

Candidato presidente Costanza Alessio

Ciro Lomonte Sindaco: Costanza Alessio, Augello Daniele, Badalamenti Giorgio, Di Mulo Corinne, Guaresi Giuseppa, Giuliano Maria Carlo, maniscalco Laura, Messina Salvatore, Romano Angela.

Candidato presidente Cimino Silvia

Rinascita Palermo: Cimino Silvia, Frisella Pietro, Pipate federica, Enea Ciro, Muratore Nicola, Melodia Marianna, Gambino Alessio, Palumbo Marco, Le Gavre Caroline.

