Palermo, ecco i 6 candidati sindaco e le 20 liste: quasi 800 aspiranti consiglieri comunali

Sono sei i candidati in corsa per la carica di sindaco di Palermo (uno in meno rispetto al 2017) e 20 le liste per il consiglio comunale. Trentasei gli assessori designati.

Si voterà nella sola giornata di domenica 12 giugno dalle ore 7 alle 23. Ogni elettore potrà dare fino a due preferenze per i candidati a Sala delle Lapidi, purché si rispetti la «preferenza di genere»: in pratica se si vogliono votare due consiglieri dovranno essere un uomo ed una donna.

È prevista la possibilità del «voto disgiunto»: si potrà votare il candidato o i candidati al consiglio comunale di una lista, ed il candidato sindaco di un’altra lista. Se non si esprime alcuna preferenza per il candidato sindaco, il voto andrà automaticamente anche al candidato sindaco della lista nella quale si vota il candidato o i candidati al consiglio comunale.

Complessivamente i candidati a Sala delle Lapidi sono 770. Quasi la metà delle liste, nove, sostengono il candidato del centrodestra Roberto Lagalla, quattro il candidato sindaco del centrosinistra Franco Miceli, tre il centrista di +Europa Fabrizio Ferrandelli, due Rita Barbera e una a testa Ciro Lomonte e Francesca Donato.

Ecco le liste e i nomi dei candidati. Qui invece l'elenco dei 1200 aspiranti consiglieri e presidenti in corsa per le otto circoscrizioni.

Candidato sindaco Franco Miceli

Sinistra Civica Ecologista l'Unità per Palermo: Scaduto Gioacchino, Abbate Gaspare, Albanese Peppino, Amato Claudia, Annaloro Anna, Barrale Marcello, Bodoga Vasile, Catania Giusto, Cerami Carla, Cirincione Ninni, Cirino Giuseppe, De Sanctis Maria Teresa, Evola Barbara, Franzone Valentina, Gebbia Valentina, Giuffrida Simone, Governale Andrea, Guarneri Giovanni, Hamdam Fateh, Leto Antonella, Maggio Mariella, Martorana Liborio, Miceli Filippo, Modica Renzo, Mustacchia Mario, Orabona Cinzia, Orlando Katia, Pieri Claudio, Raciti Giulia, Rizzotto Placido, Romeo Tommaso, Ruta Riccardo, Sciurba Alessandra, Sgroi Massimo, Susinno Marcello, Terminelli Ninni, Tomasino Daniela, Tumminello Francesca, Tuzzo Maria Patrizia, Valenti Cinzia.

Partito Democratico: Almasio Piero Luigi, Altamore Caterina, Arcoleo Rosario, Bonaffino Lucia, Bordonaro Valerio, Botta Riccardo, Maria Caminiti Lavinia, Cannatella Iosè, Carroccio Benedetta, Cernigliaro Denebola, Cuttitta Loredana, Di Martino Manuela detta Manu, Di Paola Emilia, Ferrara Roberto, Ferreri Aurora, Frasca Polara Marco detto Frasca detto Polara detto Francesco Polara, Garofalo Claudio, Gentile Milena, Giambrone Fabio, Grasso Elena, Lombardo Letterio, Lupo Giuseppe detto Peppino, Miceli Carmelo, Morabito Ernesta, Natalotto Caterina, Oliveri Cetty, Pastorelli Maria Giovanna, Piccione Teresa, Pomar Marco, Raineri Giovanni detto Rainieri detto Ranieri detto Raneri detto Rainero detto Raniero, Ramasamy Sivapragassen detto Mario, Riccobene Massimo, Russo Delia Fulvia Giovanna detta Delia, Sala Antonino detto Tony detto Antonio detto Nino detto Claudio, Scaccia Loredana, Sposito Lavinia detta Esposito, Sucato Sara, Teresi Fabio, Tumminia Luca, Vizzini Nadia.

M5S: Amella Concetta, Randazzo Antonino, Lo Monaco Viviana, Androsiglio Elisa, Barrovecchio Provvidenza, Bellanca Michele, Bevilacqua Dolores, Bilello Fabrizio, Bongiovanni Stefania, Bruno Gaspare, Calcare Vincenza, Carvelli Alessio, Ceresia Adriana, De Filippi Giuseppe, Dispenza Emanuele, Fenoaltea Sonia, Franchina Alessandro, Gambino Domenico, Giacalone Antonio, Guglielmino Domenica, Ingrassia Agostino, La Rosa Guglielmo, Lo Bianco Rosella, Lo Monaco Viviana, Marasà Patrizia, Masi Erika, Miceli Giuseppe, Mondello Francesco, Parisi Antonino, Peluso Ciro, Perez Luca, Pizzo Vincenzo, Prestigiacomo Francesco, Randazzo Antonino, Romano Patrizia, Ruggeri Marianna, Ruggeri Massimo, Sanfilippo Ubaldo, Siino Emanuele, Vacca Maria Teresa, Valguarnera Fabio, Zangara Francesco.

Progetto Palermo: Miceli Francesco detto Franco, Agnello Gian Marco detto Marco, Anzalone Salvatore detto Salvo, Burgio Nunzia Ernesta detta Nuni, Caminita Mario detto Caminiti, Caronia Gianfranco detto Ninni, Chinnici Valentina, Ciaccio Giorgio, Cusimano Salvatore detto Salvo, D’Agostino Roberto detto Dagostino, Di Gangi Mariangela detta Mariangela, De Simone Iolanda detta Orlanda, Di Mino Gaetano, Di Liberto Federica Gemma, Drago Debora, Evangelista Laura, Galifi Cristiana, Gelsomino Marco, Gentile Antonio, Giacalone Giorgio, Giaconia Massimiliano detto Massimo, Giuliani Ivana, Glaviano Giorgio, Guarino Igor, Izzo Mariagrazia, Lentini Claudia, Macaione Nicola, Macchiarella Matteo, Mangano Alberto, Maone Maria Concetta detta Maricò, Nicosia Emanuele, Pantaleone Francesco, Paternò Nunzio detto Ninni, Salmeri Anna, Scala Lucia, Seminara Francesco, Scurria Domenico, Vassallo Gaspare, Villanova Cecilia, Zampardi Roberto.

Assessori designati: Federico Butera, docente palermitano al Politecnico di Milano; Irene Gionfriddo, avvocato; Marco Picone, docente di architettura all’Università di Palermo; Antony Passalacqua, dell’associazione Mobilita Palermo; Evelina Santangelo, scrittrice; Ornella Leone.

Candidato sindaco Roberto Lagalla

Prima l'Italia: Gelarda Igor; Anello Alessandro, Caronia Maria Anna detta Marianna, Figuccia Sabrina, Bellomare Annabella, Bennardo Carmela Maria, Calivà Girolamo detto Maurizio, Camarrone Massimiliano detto Massimo, Cane Domenico detto Cané detto Mimmo, Cascio Salvatore Alberto, Chiovaro Antonina, De Lisi Roberta, Di Maggio Salvatore detto Totò detto Totuccio, Enea Antonino detto Toni detto Tony, Esposito Orazio detto Esposito detto Orazio, Fertitta Roberta, Giannalia Vincenzo, Giannì Sergio, Greco Giuseppe Emanuele, Guliti Salvatore, La Manna Marcella detta La Manna, La Piana Ettore, Lanciotto Valentina, Li Volsi Adriano, Lo Curzio Angelo, Loddo Raffaelle detto Silvio, Luparello Elisabetta detta Elisa, Mannino Giovanni detto Gianni, Moceo Giovanni, Oliveri Mirco, Patti Veruska detta Vera detta Veri, Pillitteri Fabrizio, Saladino Maurizio, Savoca Salvatore detto Cecé detto Cardella, Sgroi Giuliana, Signore Stefano, Siino Salvatore, Triolo Antonio, Tudisco Francesco Antonio detto Francantonio, Vicari Gioacchino.

Dc Nuova: Albano Nunzia detta Nuccia (capolista), Accardo Floriana, Alessandra Roberta, Algozzino Matteo detto Agozzino, Amato Giuseppe detto Pino, Barbaccia Adriano, Bella Samantha, Bonanno Domenico detto Buonanno detto Bonano, Briamo Giacomo, Busellini Fabio, Cammarata Ignazio, Derelitto Virginia, Fenoaltea Marcello detto Fenfer, Genova Agostino, Inzerillo Gerlando, Imperiale Salvatore detto Salvo, La Porta Alessio, La Vardera Giuseppe detto Fabio, Larhrissi Houda detta Houda, Listì Maman Alì detto Alì, Miccichè Simona detta Cinque, Miceli Daniela detta Scalici, Minafò Vincenzo detto Munafò, Moceri Carmelinda detta Linda detta Mauceri, Niceta Massimo detto Nicita, Papa Daniele, Pellerito Pietro detto Piero, Pomara Anna Maria, Provenzano Piera, Raja Viviana detta Raia detta Raya detta Rasa, Reina Matteo, Saladino Vincenzo detto Enzo, Scaffidi Abbate Loredana, Serio Antonino detto Toni detto Antonio, Sicari Caterina detta Katia detta Catia, Silvani Francesco detto Franco, Stroscia Carmina, Visita Alessio, Zirilli Tommaso detto Tommy.

Udc: Palizzolo Luigi, Cina Giuseppina, Sparacino Filippo, Russo Ippolito, Crivello Girolamo, Buscemi Pietro, Mangi Michele, Guddo Rosalia, Di Gaetano Vincenzo, La Croce Michela, Perino Giovanni, Dulcetta Gabriele, Cannizzaro Katiuscia, La Valle Maria Grazia, Pitarresi Maria, Palma Chiara, Magnasco Vito, Quarto Ivan, Profita Salvina, Butera Gabriele, Barone Molino Massimo, Pecorella Marco, D'Arpa Roberto, Borgognone Carmelo, Amato Alessandra, Cottone Antonio, Leone Laura, De Rosa Francesco, Amico Giovanni, Cracolici Gabriella, Brancato Manfredi, Stassi Cesare, Marino Domenico, Montalbano Dario, Arnone Novella, Zingales Alessandro, Raimondi Laura, Sagace Sabrina, Melia Fabiano, Birbone Mario Franco.

Forza Italia: Tantillo Giulio, Anfuso Manfredi, Bompasso Salvatore, Bruno Gabriella, Comandè Carmelo, Costa Paolo, Cucinella Francine, Culetta Marta, D'Angelo Alfonso, Di Maria Giovanna, Di Michele Giuseppe, Di Piazza Maurizio, Fabio Giuseppe, Mario Filippazzo, Vasilica Fricano, Skelia Gandolfo, Gracolici Marco, Inzerillo Giovanni detto Gianluca, Landi Liana, Lazzarone Milena, Lima Maria, Lo Verso Antonino, Mazzarino Adelaide, Meli Caterina, Montalto Monella Marisa, Montoneri Giuseppe, Munafò Giovanna detta Stefania, Paladino Concetta, Pennino Rosalia, Piampiano Leopoldo, Polizzi Pietro, Puma Natale, Radosti Silvia, Rosano Adriana, Spatola Silvia, Tagliavia Francesco, Terrani Pasquale, Toscano Antonino, Valenti Angela, Zacco Ottavio.

Fratelli d'Italia: Milazzo Giuseppe detto Monforte, Scarpinato Francesco Paolo detto Sinopoli, Russo Girolamo detto Mimmo, Ferrara Fabrizio detto Garufi, Caputo Valentina, Russa Giuseppina detta La, Russa Volante Claudio detto Violante, Arena Vincenzo, Badalamenti Giuseppina detta Giusi, Caccia Rosalia Linda, Caci Lucia detta Lu, Calì Giorgio detto Cali detto Cale, Canzoneri Germana, Castronovo Claudio, Cordaro Pietra Rita detta Piera, D'Alessandro Tiziana detta Alessandra, Di Fazio Giovanni detto Barbagallo, Fabra Claudio detto Fabbra detto Emanuele, Franchina Gaetano detto Tranchina detto Franchino, Geloso Giovanni, Giammarresi Giuseppe detto Giammaresi detto Giamaresi, Guzzone Maria Grazia, Lannino Danilo, Leto Teresa detta Guaresi, Lo Cascio Vincenzo Vittorio, Lombardo Francesco, Longo Salvatore detto Toti, Marino Anna, Melia Salvatore detto Mellia, Nicotra Claudia, Nobile Alessia, Pilato Silvana, Riccardi Gerlando, Rini Antonio detto Rini detto Riina detto Reina, Talarico Achille detto Tallarico, Tevere Sabrina, Trapani Giuseppe detto Pippo detto Luan, Trimarchi Valentina, Vitale Marcello, Vivirito Antonina Rita detta Antonella.

Lavoriamo per Palermo: Abbate Antonino, Alotta Salvatore, Andò Roberta Maria Elena, Arena Gaetana, Bertolino Francesco, Bondì Giuseppe, Borgese Salvatore, Caracausi Paolo, Carollo Fernando, Cartarasa Nadia, Caruso Marcello, Castagnetta Maurizio, Chinnici Dario, Cusimano Gaetano, Di Pisa Carlo, Donato Marcella, Failla Maria, Gottuso Pietro, Grasso Valeria, Greco Nicola, Gritto Francesca, La Colla Luisa, Lo Coco Giovanna, Mancuso Giuseppe, Matranga Dario, Montera Gabriele, Noera Giulia, Perricone Andrea, Piazzese Filippa, Rappa Giovanna, Riggio Annalisa, Russello Francesca Angela, Sabato Giuseppe, Sardisco Salvatore, Scafidi Giuseppa, Tamburello Girolamo, Taormina Giuseppe, Vitale Domenico, Vitello Giorgia, Vulcano Giuseppe.

Noi con l'Italia - Noi di Centro-Mastella: Lodato Patrizio, Acqua Carmelo, Alongi Rosa, Bonanno Tiziana, Bonfiglio Anna, Bronte Giovanni, Campagna Ferdinando, Caruso Clarissa, Chinzi Mirko, D'Arpa Sandra, Di Benedetto maria, Di Giorgi Claudio, Fascella Giuseppe, Fimognari Margherita, Franchina Alessandro, Infantino Miriam, La Mantia Francesco, La Spisa Antonino, Li Causi Rosario, Lo Iacono Mario, Lombardo Leonardo, Lupo Maria Antonia, Maccarrone Giuseppe, Maniaci Giuseppe, Manzella Maurizio, Mazzara Danilo, Medici Teresita, Minutella Alessandra, Pana Aurelia, Pecoraro Patrizia, Perconti Pietro, Perrone Filippo, Romano Saverio, Rubino Paola, Schisano Sergio, Serio Antonino, Terranova Antonio, Valdese Roberta, Vitello Manfredi.

Alleanza per Palermo: Lentini Salvatore detto Totò detto Toto, Aresu Umberto, Baselice Antonella, Borrelli Pasqualina detta Lia, Broccolo Rosario, Bucchieri Pietro, Calabria Francesca, Caruso Antonietta, Ciccarelli Santo, Cimò Giuseppe, Cocco Antonina detta Antonella, Coppola Roberta, Cuti Giuseppe detto Peppe detto Beppe, Gelaton D'asdia Rosa, Di Carlo Arianna, Di Pasquale Cristina, Dragna Giovanni detto Gianni, Ferrara Gioacchino, Fiore Massimiliano, Gambino Emanuel detto Manuel detto Gianpaolo detto Emanuele detto Maurizio detto Ninni, Guadalupi Gaia, Manzella Marco, Marchese Fabrizio, Marino Anna detta Patrizia, Melia Giovanni, Milano Gaetano, Pecorella Davide, Pirrone Giusy, Pomara Alessandra, Porzio Francesco, Pucci Maria Stella, Romeo Pietro, Saporito Anna, Savì Antonino, Scalia Gregorio, Schillaci Giacomo, Trinca Alessandro, Tripolino Angela detta Fendi, Vassallo Mauro, Zarcone Pietro detto signor Pellegrino.

Moderati per Lagalla sindaco: Santonastaso Antonino detto Santo, Rina Adriana, Albiano Marco, Francesco Alestra, Maurizio Augello, Maria Elena detta Mari, Brucoli Antonino detto Ninni, Camerlingo Massimiliano, Cossari Domenico, Di Dio Benito detto Benito, Di Maggio Rosaria, Ermito Maurizio, Giuseppe Esposito, Anna Maria Fardella, Maurizio Fenech Rosalia detta Rosi, Rosy, Gallina Giovanni, Incarbone Emanuele detto Inca detto Incardone detto Incarbona, La Piana Teresa detta Lapiana, Leone Giulia, Chiara Daria, Lungone Patrizia, Mannina Letizia, Marini Antonello, Montesano Assunta, Niosi Giuseppe detto Peppe, Nuccio Rosolino detto Ino, Oddo Salvatore, Piazza Maria, Picciurro Ramona, Porcarelli Diego, Pumilia Paolo, Quaranta Sergio, Terranova Maurizio, Ucciardi Angelo, Vinci Gaspare, Vitello Claudia.

Assessori designati: Francesco Cascio (Fi), Carolina Varchi (Fdi), Antonello Antinoro (Ncl), Totò Lentini (Mna), Giuseppe Fallica (Lega), Alessandra Tirrito, vicina a Iv e all’assessore regionale Toto Cordaro.

Candidato sindaco Fabrizio Ferrandelli

Più Europa-Azione: Ferrandelli Fabrizio, Canto Leonardo, Mattaliano Cesare, Forello Ugo, Arigiroffi Giulia, Occhipinti Filippo, Agnello Daniela, Alfano Davide, Bileddo Maddalena, Bongiovì Roberta, Boudjemai Fella, Cannavò Camilla, Castiglione Simona, Chiazza Maria Antonella, Criscuoli Rosalia, Di Gaetano Lorenzo, Di Giovanni Marco, Di Pasquale Concetta, Ferro Raffaele, Galioto Noemi, Giallombardo Valeria, Gnoffo Santi, Italiano Maria, Magro Chiara, Milici Salvo, Mondello Daniele, Petitto Giuseppe, Pilo Antonino, Quadrante Manuela, Rampolla Roberto, Ribaudo Alida, Rimi Ilenia, Schillaci Monica, Scicchigno Riccardo, Spata Ornella, Stuppia Vincenzo, Terrasi Laura, Torregrossa Gerardo, Tricoli Marilena, Vitale Elena.

E tu splendi Palermo: Ferrandelli Fabrizio, Adamo Nunzia, Ala Alessandro, Ammirata Francesco, Avellone Federica, Azzimati Daniela, Azzimati Filippo, Balsamo Giuseppe, Bassi Antonino, Bella Roberta Stefania, Bonura Vincenzo, Braj Francesco, Brusca Ignazio, Capizzi Rita, Carieri Eva, Caruso Marco, Catanzaro Paolo, Crifasi Giuseppe, D'Amico Floriana, Di Giorgio Donatella, Di Maio Riccardo, Di Mento Maria Elena, Fanara Emanuele, Fasone Giuseppe, Fogazza Stefania, Fregapane Francesca, Gerardis Domenico Mario, Gerardis Floriana, Giallombardo Maria Antonia, Giammona Giuseppe, Glorioso Francesco, Lo Biundo Gioacchino Giuseppe, Madonia Francesco, Messina Francesco, Montalto Francesco, Nicastro Maria, Piscitello Antonino, Russo Pamela, Scalici Francesco, Severino Elia.

Rompi il sistema: Ferrandelli Antonino, Anello Francesco detto Ciccio, Capursi Ornella, Castiglia Marco detto Casti, Cerci Federico, Conti Noemi, D’Amico Henry Maria Giuseppe Nicolò, D’Amico Giulio detto Damico D’oro Elena, Giambona Salvatore, India Aurora, Li Donna Giorgia, Lo Cascio Irene, Maniscalco Giulia, Mhalla Montasar detto Malla detto Monte detto Monta detto Mallah detto Mala, Merlo Giuliano, Musacchia Alessandro, Musicò Gaetano, Novello Giuseppe, Paternò Laura Maria, Paternò Pietro, Randazzo Chiara, Romano Giorgio, Scariano Salvatore, Seminara Valeriano, Terranova Samuele, Terreno Giuseppe, Valenti Roberto, Vultaggio Elia, D’Amico Alice detta Damico detta Alice.

Candidata sindaco Rita Barbera

Rita Barbera sindaca: Barbera Rita, Bivona Costantino, Calcara Maria Teresa, Contino Alessandra, Ferro Stefania, Crivello Filippa, Gallina Francesco Salvatore, Gemelli Daniela, Giammona Giuditta, Gnoffo Marco, Guagliardo Rosa, Iozzia Marcello, Licari Domenico, Lupoli Francesco, Maggì Giovan Battista, Malatino Vincenza Maria, Maniscalco Giovanni, Mentesana Gabriella, Migliorino Santi, Nasca Cristina, Nicolicchia Tommaso, Nuccio Daniela, Parrino Francesco, Pillitteri Filippo, Ragusa Davide, Rigano Marta, Rizzo Bartolomeo Antonio, Sannasardo Giuseppe, Siino Marco, Tallarita Salvatore, Rizzo Dario, Xerra Clelia.

Potere al Popolo: Pellicane Antonino, Schirripa Francesca, Aiello Giuseppina, Bivona Mirko, Bondi Marcello, Carini Maria Grazia, Carrara Simona, Casamento Manuela, Coniglio Giuseppe, Cucuzza Giuseppe, D’Accardi Antonella, De Luca Azzurra, Fricano Andrea, Gallina Giovanna, Geraci Calogera, Grassi Fernando, Guarino Graziano, Leggio Marina, Lupo Maurizio, Milazzo Pietro, Militello Marco, Patti Luigi, Piccilli Eugenio, Radicella Rosaria Maria, Rizzo Gabriele, Teresi Elio, Trabona Stefania, Vecchietti Adriana, Verace Fabrizio.

Candidato sindaco Ciro Lomonte

Ciro Lomonte sindaco: Lomonte Ciro, Abbate Maria, Accardi Maria Carmelina, Augello Daniele, Axante Petronela, Badalamenti Giorgio, Battaglia La Terra Borgese Paolo, Bortolin Liliana, Brancato Rosario, Catalfamo Cristina, Condegni Tommaso, Cosenza Gioacchino, Cuffaro Giuseppe, Cunsolo Davide, D’Angelo Rosa Laura, De Carlo Letizia, Di Girolamo Giuseppe, Di Maria Nicolò, Galioto Francesco, Genchi Alfonso, Guaresi Giuseppa, Latteur Corinne, Lo Dico Marco, Lucido Daniela, Manzo Anna, Meli Anna Maria, Messina Salvatore, Nobile Alfonso, Norrito Federica, Piliego Antonio, Pirrone Pietro, Priolo Giorgio, Carlo Racalbuto Giovanni, Riccobono Rosalia, Scaffidi Eugenio, Sciara Deborah, Tuttolomondo Marco, Varvaro Giuseppe, Vella Salvatore, Zanca Davide.

Candidata sindaco Francesca Donato

Rinascita Palermo: Donato Francesca, Amico Marco, Billitteri Elisabetta, Amato Giorgio, Borgese Carmela, Candiloro Alessio, Cocchiara Daniela, Crisà Fabio, Di Cara Maria Olga, D’Arpa Dario, Ferrara Elena, Guccione Francesco, Fiumidinisi Maria Luisa, Lo Cicero Tommaso, Gargano Roberta, Lombardo Antonino, Girgenti Laura, Papalia Francesco Gabriele, Lo Bosco Concetta, Pasta Mariano, Maltese Teresa, Pitanza Calogero, Maniscalco Marina, Prestofilippo Pietro, Mercadante Loredana, Romeo Fabrizio, Moschitta Anna, Santangelo Riccardo, Puleo Marianna, Schiadà Gabriele, Spanò Anna, Sciumè Rosario, Tani Licia Maria, Serio Fabio, Verso Debora, Sicilia Dario, Sparti Vincenzo, Spinelli Maurizio, Trua Giuseppe, Vitale Natale Giovanni.

