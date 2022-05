Palermo, Miceli attacca Lagalla: «Sui voti della mafia continua a mentire»

«Roberto Lagalla mente ai cittadini e dimostra ogni giorno che le sue parole non hanno peso». Lo dice Franco Miceli, candidato del centrosinistra a sindaco di Palermo, commentando la replica a Enrico Letta del candidato del centrodestra. «Mente - spiega - quando dice che la sua parte politica apprezza il reddito di cittadinanza, proprio mentre tutte le forze che lo sostengono lo vogliono abolire e lo bollano come “cultura assistenzialista”, “metadone di Stato”, “paghetta offensiva”, “soldi rubati da chi non fa una mazza”. Per non parlare di Schifani che proprio davanti a Lagalla ha definito “parassita” chi percepisce il reddito di cittadinanza, misura perfettibile ma fondamentale in questo momento di grande crisi economica e di avanzamento della povertà».

Ma Miceli attacca l’ex rettore anche sulla questione mafia. «Allo stesso modo - afferma l’architetto - Lagalla mente quando dice di non volere i voti dei mafiosi. C'era un modo di dirlo, lanciando un messaggio inequivocabile, non accettare pubblicamente l’appoggio dei condannati per reati connessi alla mafia Cuffaro e Dell’Utri. Invece - aggiunge - con il primo si sono abbracciati sul palco. Il secondo è bastato facesse un endorsement nei suoi confronti dall’Hotel delle Palme perché si ritirassero 4 candidati del centrodestra. E lui non mi pare proprio abbia mai rifiutato questo gradimento».

Per concludere, dice Miceli, «Lagalla è appoggiato da una accozzaglia litigiosa che non fa altro che impegnarsi in nomine e spartizioni di ruoli e poltrone che non avranno mai proprio perché non sta producendo neanche una proposta per Palermo, che ha fame di concretezza e impegni reali. Infatti, è nella massima coesione che io e la coalizione che mi sostiene stiamo elaborando e proponendo interventi e modalità di governo che piacciono ai cittadini: abbiamo messo al centro la partecipazione e competenze, lasciando fuori tutti insieme ogni ombra e oscurità di dubbia provenienza».

