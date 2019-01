Nuova cupola di mafia a Palermo, blitz dopo il racconto dei pentiti: arrestati il nipote di Greco e il figlio di Lo Piccolo

Spuntano altri due boss, componenti della nuova cupola di Cosa Nostra a Palermo: Calogero Lo Piccolo e Leandro Greco. I loro nomi si aggiungono al puzzle che permette di delineare i contorni della nuova mafia.

La dda di Palermo ha emesso un decreto di fermo nei confronti di sette persone nell'ambito delle indagini sulla ricostituita Commissione. Il progetto di ridare vita alla Cupola era stato scoperto a dicembre e aveva portato al fermo di 47 tra boss e gregari. Tra i fermati di oggi ci sono Leandro Greco, nipote di Michele Greco il "papa" di Cosa nostra, e Calogero Lo Piccolo, figlio del boss ergastolano Salvatore Lo Piccolo.

I due boss sono stati fermati nella notte in un blitz dei carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Palermo, insieme altre cinque persone arrestate dai poliziotti della Squadra mobile. Calogero Lo Piccolo, 43 anni, è figlio del capomafia di San Lorenzo Salvatore, e fratello di Sandro, entrambi all'ergastolo.

Era già stato in cella dove aveva scontato una condanna per mafia. Sarebbe lui il nuovo capo del mandamento e ne avrebbe preso in mano le redini subito dopo la scarcerazione.

Leonardo Greco, detto Michele, 28 anni, è invece incensurato. Nipote di Michele Greco (ecco perchè viene detto "Michele"), il 'papa' di Cosa Nostra, è il boss di Ciaculli, dove ha di nuovo la sede il mandamento che comprende anche Brancaccio. Il suo nome era venuto fuori nel 2013 in un colloquio in carcere fra i fratelli Giovanni e Giuseppe Di Giacomo, il primo killer di Porta Nuova condannato all'ergastolo, mentre il secondo fu ucciso nel 2014.

Mafia a Palermo, sgominata la nuova cupola: nomi e foto degli arrestati Stefano Albanese Giusto Amodeo Filippo Annatelli Gioacchino Badagliacca Filippo Bisconti Giuseppe Bonanno Giovanni Cancemi Francesco Caponetto Francesco Colletti Giuseppe Costa Rosalba Crinò Maurizio Crinò Filippo Cusimano Rubens D’Agostino Giuseppe Di Giovanni Gregorio Di Giovanni Filippo Di Pisa Andrea Ferrante Antonio Francesco Fumuso Vincenzo Ganci Michele Grasso Simone La Barbera Marco La Rosa Gaetano Leto Michele Madonia Matteo Maniscalco Luigi Marino Pietro Merendino Fabio Vitale Messicati Salvatore Giovanni Migliore Settimo Mineo Rosolino Mirabella Salvatore Mirino Massimo Mulè Domenico Nocilla Nicolò Orlando Salvatore Pispicia Gaspare Rizzuto Michele Rubino Giovanni Salerno Pietro Scafidi Salvatore Sciarabba Salvatore Sorrentino Giusto Sucato Vincenzo Sucato Salvatore Troina

Decisive le testimonianze dei nuovi collaboratori di giusitiza Francesco Colletti e di Filippo Bisconti. Colletti, capomafia di Villabate fermato il 4 dicembre dai carabinieri con l'accusa di far parte della nuova commissione di Cosa nostra, è un fiume in piena. Grazie alle sue dichiarazioni, e alle rivelazioni di Bisconti, finito in manette nella stessa indagine, i pm della Dda di Palermo sono riusciti ad aggiungere un ulteriore tassello all'inchiesta sulla rinata Cupola.

Mafia a Palermo, sgominata la nuova cupola: nomi e foto degli arrestati Stefano Albanese Giusto Amodeo Filippo Annatelli Gioacchino Badagliacca Filippo Bisconti Giuseppe Bonanno Giovanni Cancemi Francesco Caponetto Francesco Colletti Giuseppe Costa Rosalba Crinò Maurizio Crinò Filippo Cusimano Rubens D’Agostino Giuseppe Di Giovanni Gregorio Di Giovanni Filippo Di Pisa Andrea Ferrante Antonio Francesco Fumuso Vincenzo Ganci Michele Grasso Simone La Barbera Marco La Rosa Gaetano Leto Michele Madonia Matteo Maniscalco Luigi Marino Pietro Merendino Fabio Vitale Messicati Salvatore Giovanni Migliore Settimo Mineo Rosolino Mirabella Salvatore Mirino Massimo Mulè Domenico Nocilla Nicolò Orlando Salvatore Pispicia Gaspare Rizzuto Michele Rubino Giovanni Salerno Pietro Scafidi Salvatore Sciarabba Salvatore Sorrentino Giusto Sucato Vincenzo Sucato Salvatore Troina

Colletti, ai vertici della nuova Commissione, venne intercettato mentre parlava in auto col suo autista Filippo Cusimano. "Si è fatta comunque una bella cosa.. per me è una bella cosa questa.. molto seria... molto...con bella gente.. bella! grande! gente di paese..vecchia gente di ovunque", disse confermando i sospetti degli inquirenti sulla restaurazione dell'organo direttivo.

© Riproduzione riservata