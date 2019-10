Mafia a Palermo, trent'anni ai Lo Piccolo per il delitto Spatola

Trent'anni di carcere l'uno ai boss Salvatore e Sandro Lo Piccolo e ad Andrea Adamo per l'omicidio del boss di Tommaso Natale, Benedetto Spatola, ucciso col metodo della lupara bianca nel 2006. Le condanne sono confermate dalla prima sezione della Corte d'assise d'appello di Palermo. Ne dà notizia Riccardo Arena in un articolo sul Giornale di Sicilia.

Quello di Spatola è un omicidio che vale per due, perché prima di assassinare il boss, venne ucciso pure per errore un innocente, scambiato per il capomafia. Tredici anni dopo arrivano le condanne per i due capi di Tommaso Natale e il referente di Brancaccio. I tre mandanti dell'esecuzione di Spatola furono arrestati tutti insieme, il 5 novembre 2007, a Giardinello: e con loro c'era anche il pentito Gaspare Pulizzi, che li ha incastrati.

