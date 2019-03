Palermo, interdittiva antimafia della prefettura per la birreria "Spillo" del pentito Bisconti

Interdittiva antimafia per la birreria "Spillo" in Cortile Degli Eremiti. Ad emettere il provvedimento la prefettura di Palermo che ha comunicato al Comune che la Riccaram srl, che gestisce il locale, è interessata da "cause di ostatività antimafia" perchè il suo legale rappresentante e socio unico è stato sottoposto, in tempi diversi, a provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione personali".

Si tratta di Filippo Bisconti, capo del mandamento di Misilmeri-Belmonte Mezzagno. L'uomo fu arrestato, nello scorso mese di dicembre, insieme ad altre 44 persone, nell'operazione Cupola 2.0. In cella l’imprenditore ha iniziato a collaborare con gli inquirenti.

Bisconti è stato condannato con sentenza definitiva per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. Una condizione che per il prefetto Antonella De Miro non consente di ottenere licenze, autorizzazioni e concessioni, "e per i titoli abilitativi eventualmente rilasciati è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti". Il provvedimento prefettizio adottato ha quindi natura di «atto vincolato e comporta la decadenza delle autorizzazioni rilasciate a cura degli organi competenti".

