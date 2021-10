Tali e quali, a Palermo la sfilata per cani e padroni: omaggio agli amici animali

Chihuahua, volpini, bassotti, labrador, dalmata, sfilano insieme ai loro padroni, tali e quali. Indossano cravattini, papillon, collane hawaiane. C'è chi ha vestito il proprio cane con i colori della squadra del cuore: l'Inter, qualcun altro invece gli ha messo un tutù nero e una corona. Piazza eventi del centro commerciale Conca D'Oro a Palermo si riempie di cani e altri animali per «Tali e quali», lo show che, sulla falsariga della trasmissione di Carlo Conti, oltre agli animali che supportano forze dell’ordine e associazioni, vede sfilare anche i compagni di vita dei clienti del centro commerciale.

"Oggi ci divertiamo - spiega ai microfoni di gds.it Stefania Petyx, la nota inviata di Striscia la notizia che assieme al suo fedele bassotto presenta lo show - siamo qui per vedere quanto somigliamo ai nostri cani, perché poi in realtà siamo noi che somigliamo a loro. Siamo qui per ribadire quel rapporto meraviglioso che si instaura tra il proprietario e il proprio animale"

“Un evento dedicato al mondo degli animali visto da diverse prospettive – afferma Andrea Chiaroni, direttore del centro commerciale Conca D'Oro – dal punto di vista del glamour, del fashion con la sfilata del padrone con il suo animale, ma anche dal punto di vista di ciò che il cane può fare per la collettività, come per esempio i cani salvataggio di Mondello o l'unità cinofila della guardia di finanza”.

© Riproduzione riservata