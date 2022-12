Circolo del Tennis Palermo, vicino il sogno tricolore: il club conquista la finale

Impresa del Circolo del Tennis Palermo che oggi pomeriggio ha battuto il Tennis club Rungg Sudtirol conquistando una storica finale scudetto. L'ultimo scoglio per l'ambito traguardo sarà sabato e domenica prossima, giornate in cui si giocherà a Torino contro il Tennis club Sinalunga Siena. Davanti agli occhi dei tanti tifosi che hanno assiepato le gradinate del Circolo di viale del fante, una vera e propria festa. Mai nella sua storia il club era arrivato a giocarsi il tricolore.

«E' stata una domenica meravigliosa - ha detto il presidente del Ct Palermo Giorgio Lo Cascio - con tanto pubblico all’interno del nostro magnifico circolo. Abbiamo ottenuto l’obiettivo minimo che era la finale. Adesso manca l’ultimo tassello, il più importante, per mettere così nella nostra gloriosa bacheca il solo trofeo che manca. Fino ad oggi straordinari tutti i giocatori e i due capitani Davide Cocco e Alessandro Chimirri. Non vediamo l’ora

di andare a Torino per sfidare il Sinalunga».

Risultati semifinale di ritorno Playoff A1

CT PALERMO - TC RUNGG 3-1

Carlos Gomez Herrera b. Georg Winkler 6-1 6-2;

Gabriele Piraino b. Elmar Ejupovic 6-7 6-4 6-0;

Omar Giacalone b. Maximilian Figl 6-2 6-2;

Federico Gaio b. Salvatore Caruso 2-2 rit.

