Tennis, il Ct Palermo batte Torre del Greco e va in semifinale con un turno d'anticipo

Stacca il pass per la semifinale scudetto con un turno d’anticipo il Circolo del Tennis Palermo nel campionato di Serie A1 maschile. Sui campi di casa in terra rossa del circolo di viale del Fante la squadra capitanata da Davide Cocco rifila un secco 6-0 ai campioni in carica del New Tennis Torre del Greco e si guadagna l’accesso alle semifinali che si disputeranno con partite di andata e ritorno il 27 novembre e il 4 dicembre. I campani erano privi degli uomini di punta che, però, erano a disposizione nella partita d’andata vinta ugualmente dal circolo palermtiano 4-2.

Al Circolo del tennis, davanti al pubblico delle grandi occasioni, i quattro singolaristi Albert Ramos Vinolas, Salvatore Caruso, Gabriele Piraino e Omar Giacalone si sono imposti agevolmente così come hanno fatto le due coppie di doppio Piraino - Francesco Mineo, all’esordio in Serie A1, e Giacalone - Pietro Marino. A proposito di Gabriele Piraino, che ieri ha compiuto 19 anni, stasera il tennista palermitano tornare a Torino per proseguire nella sua esperienza come sparring partner dei campioni impegnati alle Nitto Atp Finals. Piranino si è già allenato con Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas: l’Atp cercava un mancino e ha selezionato il giovane palermitano oggi numero 534 al mondo.

Domenica prossima ultima giornata della fase a gironi ininfluente per il Ct Palermo che sarà di scena in Liguria contro il Tc Genova. I risultati: Gabriele Piraino b. Raffaele Barba 6-0 6-3 Albert Ramos Vinolas b. Giovanni Cozzolino 6-3 6-1 Omar Giacalone b. Salvatore Tartaglione 6-2 6-0 Salvatore Caruso b. Antonino Marigliano 6-0 6-1 Omar Giacalone - Pietro Marino b. Raffaele Barba - Giovanni Cozzolino 6-4 6-4 Gabriele Piraino - Francesco Mineo b. Filippo Palumbo - Antonino Marigliano 6-0 6-3

