Trofeo Mercadante di tennis, Angelini e Ghirardato fanno festa a Palermo

Lorenzo Angelini ed Emma Ottavia Ghirardato fanno festa al Ct Palermo di viale del Fante dove sono andati in scena i due atti conclusivi dell’ottava edizione del Torneo Internazionale ITF J3 maschile e femminile Trofeo Antonino Mercadante di tennis.

Nel derby targato Villa Carpena tra i due grandi amici e compagni di allenamenti Lorenzo Angelini e Carlo Alberto Caniato ha prevalso il primo al suo 5° titolo in stagione. Punteggio in favore dell’azzurrino di Summer Cup under 16 7-6 6-2. Entrambi hanno espresso un ottimo tennis dando vita a scambi spettacolari e intensi.

“Sto vivendo un periodo magico – spiega Angelini – 5 titoli in un anno sono un bottino considerevole, sono inoltre felice de progressi fatti da inizio stagione. Oggi è stata una partita tosta contro Carlo Alberto un mio caro amico contro cui ho disputato a fine agosto un’altra finale anche in questo caso vinta. Entrambi i confronti sono stati altalenanti. A Palermo ho messo un altro piccolo mattoncino verso il sogno chiamato Slam juniores”.

In campo femminile, dopo una battaglia di oltre due ore e mezzo la torinese Ghirardato ha battuto per 6-2 2-6 6-0 la numero 1 del tabellone Lavinia Morreale che si allena al Country Time Club. La giocatrice del Country Club Cuneo ma che si allena al Monviso Sporting Club ha così incamerato il suo 2° titolo ITF dopo quello colto a Ionnina in Grecia a luglio.

Queste le sue parole nel post match: “Sono venuta qui con l’obiettivo di giocare più partite possibile e di elevare il livello del mio gioco, certamente non pensavo di arrivare fino in fondo e ovviamente non posso che essere felice. Oggi ho avuto un piccolo calo ad inizio secondo set ma fortunatamente nel terzo sono stata concreta e solida. Dedico la vittoria al mio team e alla mia famiglia”.

