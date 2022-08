Europei Schoolgirl di boxe, medaglia di bronzo per la 13enne palermitana Estella Filardi

Si conclude con la conquista della medaglia di bronzo la partecipazione della tredicenne pugile palermitana Estella Filardi agli Europei Schoolgirl ad Ezurum, in Turchia. La giovane promessa della pugilistica Scalia, società palermitana, allenata dal maestro Vito Ingargiola, ha vinto i primi due match contro Irlanda e Croazia ma si è arresa in semifinale all'Ucraina.

Estella, agli ordini dei tecnici federali Gianfranco Rosi e Valeria Calabrese, è salita sul ring per sfidare la pugile ucraina Diana Dudyn con il palio la finale per il titolo europeo categoria 51 chilogrammi. Una sfida in semifinale dal sapore particolare per l'atleta siciliana.

Il match è stato un vero e proprio derby: la madre della 13enne palermitana, infatti, è di origini ucraine. Una sfida equilibrata: il primo round è stato conquistato da Estella, poi il ritorno della Dudyn che ha chiuso il match sul 5-0. In finale la medaglia d'oro è stata vinta dalla pugile inglese Rosanna Bycroft ai danni della Dudyn.

Sin dai primi anni Filardi ha messo in serie numerosi successi sportivi. A 10 anni ha iniziato a praticare la boxe nella palestra Scalia a Partanna Mondello. Il debutto in un match dilettantistico arriva a 13 anni in un torneo regionale nel quale si è messa subito in evidenza vincendolo prima del limite ai danni dell'avversario di turno.

A marzo del 2022 la partenza per Chianciano Terme per il torneo nazionale "Alberto Mura". Anche in questa occasione Estella ha vinto battendo le due avversarie nella categoria di peso 54 chilogrammi. La prima convocazione in nazionale a luglio con il dual-match in Polonia concluso con la vittoria finale. Prossimo impegno per Filardi, a ottobre, il campionato italiano assoluto Schoolgirl.

© Riproduzione riservata