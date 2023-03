Pugilato, torneo Robin: la palermitana Filardi vince tre match con la maglia azzurra

Il pugile Estella Filardi, palermitana di 14 anni, si conferma con la Nazionale italiana junior vicendo tre match al torneo internazionale Round Robin che si è svolto nel comune di Assisi dal 15 al 20 marzo 2023.

L'atleta è allenata dal maestro Salvatore Affatigato della Extreme Boxing Club, che già vanta atleti pluricampioni come Alessio Camiolo e Thomas Sciacca.

Con Estella Filardi, al torneo Round Robin, i tecnici nazionali Valeria Calabrese e Gianfranco Rosi. La campionessa palermitana ha battuto l'ucraina Alisa Grokha, la fortissima polacca Nadia Formela e, in finale, la pugilessa italiana Ludovica Vitoni. In tutti e tre i match la Filardi ha vinto per 5 a 0.

La stella della Nazionale junior adesso punta a vincere il titolo italiano che si svolgerà ad aprile.

