Palermo, Trapani e isole Egadi: una regata sulla rotta dei Florio. Venti barche al via

Si svolgerà da venerdì 13 a domenica 15 maggio tra Palermo, Trapani e le isole Egadi, ripercorrendo la rotta delle storiche imbarcazioni commerciali dei Florio. La prima edizione del trofeo a regata d'altura “La rotta dei Florio”, organizzata dal Club Canottieri Roggero di Lauria, partirà venerdì dal golfo di Mondello, al largo del Club Lauria. Oggi la presentazione nella sala Basile di Villa Igiea, Rocco Forte Hotel.

Tra le imbarcazioni in gara anche un Ice 60, Before The Storm, adatta sia a crociere veloci e super confortevoli che alle regate impegnative. Sono già più di venti gli equipaggi iscritti e circa una decina i circoli partecipanti.

Entro le 9 di sabato 14 maggio le imbarcazioni taglieranno il traguardo al largo di Trapani. La seconda tappa, di 63 miglia circa, partirà sabato 14 maggio. Il tragitto vedrà passare le barche davanti al porto di Favignana, passando dalla Tonnara Florio, per arrivare alle 18 di domenica 15 maggio al traguardo, nel Golfo di Mondello.

“Con tanta passione e professionalità il nostro club ha deciso, in questo 120º anniversario dalla fondazione – afferma Andrea Vitale, presidente del Club Canottieri Roggero di Lauria -, di aprire un colloquio importante con gli armatori dell’altura e della mini-altura siciliana. Mettersi al servizio della vela, in tutte le sue componenti, è sempre stata una delle priorità del nostro club. Cerchiamo di farlo con la massima professionalità, mettendo tutta la passione possibile, riservando a questo tipo di attività le risorse necessarie affinché tutti possano partecipare alle manifestazioni, in sicurezza e con ritorni soddisfacenti dal punto di vista, non solo dell’agonismo, ma anche del sano divertimento”. Tutto pronto, quindi, per la gara; riservata alle imbarcazioni Orc Crociera/Regata e Gran Crociera.

nel video le interviste a: Andrea Vitale, presidente del Club Canottieri Roggero di Lauria; Fabrizio Griffo, direttore sportivo; Paolo Petralia Camassa, assessore allo sport, innovazione e politiche giovanili del Comune di Palermo

© Riproduzione riservata