Palermo, alla Cala un cippo dove Ignazio Florio fondò il Club Lauria nel 1902

Inaugurato oggi pomeriggio alla Cala di Palermo un cippo nel luogo in cui Ignazio Florio diede vita al Club Canottieri Roggero di Lauria nel 1902. La cerimonia nell'ambito degli eventi per i 120 anni dalla fondazione del circolo. La prima sede del Club è stato un bastimento ancorato al braccio del molo nord al porto.

Per i 120 anni di storia marinara del Club Lauria viene anche celebrata anche la figura di Ignazio Florio. Domani il via al Trofeo “La Rotta dei Florio”, in cui verrà ripercorsa la rotta storica delle imbarcazioni commerciali della flotta dei Florio, che si sono affermati nel mondo come i grandi armatori siciliani. La regata si articola su due tappe, tra Palermo, Trapani e le isole Egadi.

Oggi pomeriggio il briefing con gli equipaggi. Sono oltre venti le imbarcazioni che partiranno dal golfo di Mondello.

