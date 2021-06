Palermo come Montecarlo: auto Red Bull sfreccia in centro, ma è uno spot

La Formula 1 a Palermo. In corso Vittorio Emanuele, infatti, oggi i residenti si sono svegliati col rombo dei motori, come se la città improvvisamente fosse diventata una pista automobilistica. Palermo come Montecarlo? Nulla di tutto ciò, si gira un video promozionale targato Red Bull. Riprese oggi a piazza Bologni e corso Vittorio Emanuele come è possibile vedere da questa immagini, ma è solo l'inizio.

Già dalle prime ore della mattina, dunque, il centro storico di Palermo è diventato improvvisamente un set pubblicitario, anche se l'iniziativa ha già coinvolto pure altri luoghi simbolo della città come Mondello. Alla guida della vettura c'era il collaudatore Patrick Frischacher, che però veste i panni di Max Verstappen, protagonista dello spot. Il pilota titolare della Red Bull non è infatti a Palermo ma in Francia dove è impegnato, insieme a Sergio Perez, nel Gran Premio a Le Castellet che si correrà domani.

A Palermo, intanto, si andrà avanti ancora per 4 o 5 giorni. La location? Probabilmente cambierà, ma si ipotizza siano altri luoghi simbolici della città oggetto di sopralluoghi nei giorni scorsi.

