Spot della F1 a Palermo, l'auto Red Bull sfreccia a Mondello: domattina riprese al Foro Italico

Dopo aver sfrecciato in centro città, precisamente in corso Vittorio Emanuele, la monoposto di Formula 1 Red Bull Racing è stata avvistata a Mondello.

Anche oggi, dunque, la città è stata trasformata in un set pubblicitario: lo spot toccherà diversi luoghi del centro, tra cui i Quattro Canti e la zona del Foro Italico. Tanti i curiosi che in queste ore stanno assistendo alle accelerate mozzafiato della monoposto, tirata a lucido per l'occasione, riprendendo la scena con i loro smartphone.

Le riprese continueranno domani, ancora una volta in centro. Per questo motivo sarà sospesa dalle ore 8 fino alle 13 la Ztl. La decisione è stata presa in considerazione della chiusura di Foro Umberto I per le riprese dello spot dell'auto della F1. La sospensione temporanea sarà valida fino a cessata esigenza.

video di Mattia Lo Bello

