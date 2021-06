Palermo set di un video di F1, domani mattina Foro Italico chiuso: Ztl sospesa fino alle 13

Domani, sarà sospesa dalle ore 8 fino alle 13 la Ztl in centro a Palermo. La decisione è stata presa in considerazione della chiusura di Foro Umberto I per le riprese di un video di una auto di F1. La sospensione temporanea sarà valida fino a cessata esigenza.

Si gira una produzione video targata Red Bull e al momento top secret. Nei giorni scorsi, le prime riprese a Mondello, in corso Vittorio Emanuele e piazza Bologni. Il centro storico di Palermo è diventato improvvisamente un set, così pure altri luoghi simbolo della città come Mondello. Alla guida della vettura c'era il collaudatore Patrick Frischacher, che però veste i panni di Max Verstappen.

© Riproduzione riservata