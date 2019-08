Palermo-Montecarlo, al via la regata: "Uno spot per la Sicilia”

“La Palermo-Montecarlo è anche uno spot per la Sicilia”. Lo ha detto il direttore sportivo del Circolo della Vela Sicilia, Marco Maneschi, sulla nota regata che ha preso il via nella giornata di ieri.

“Uno spettacolo di qualità e con tanti partecipanti che impreziosiscono tutto il contesto della gara”. Sulla gara in questione dopo le prime avvisaglie è subito testa a testa fra il trimarano oceanico di 60' Ad Maiora, Adelasia di Torres e Aragon. Subito protagonisti anche i Maxi Vera, il 52' francese Arobas2, il Volvo Ocean 65 Ambersail 2, i velocissimi Class 40 Made in Midi, Croatia Full of Life Ola del campione di sci Ivica Kostelic e Crossing Routes. Oggi altra giornata di navigazione.

