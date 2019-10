Primavista-Lauria prima alla regata di preparazione del Rolex Middle Sea Race

Primo risultato positivo per Primavista-Lauria nell'esordio a Malta. Alla regata costiera di preparazione alla Middle Sea Race l'imbarcazione dell'armatore Yachting in Sardinia con l'equipaggio del Club Canottieri Roggero di Lauria, si è aggiudicata oggi il primo posto nella classifica di Classe e primo posto anche in Overall.

Entusiasmo a bordo: “Siamo molto contenti per il risultato di oggi – commenta lo skipper Gabriele Bruni -. E' stata una regata molto bella”. Bruni ha seguito da terra questa prima prova in vista della regata lunga che partirà sabato.

“È stata ottima la risposta del nostro equipaggio – prosegue Ganga Bruni -. È stata affrontata bene da tutti i componenti. I 10-15 nodi sul campo di regata ci hanno anche permesso di constatare la risposta dell'imbarcazione dopo le modifiche apportate. E alla luce del risultato siamo molto soddisfatti”.

Giovedì e venerdì saranno giorni impegnativi per le ulteriori fasi di preparazione della barca e i controlli di stazza e di sicurezza. Poi sarà la volta della partenza, sabato, della Rolex Middle Sea Race con il percorso di 606 miglia nautiche che parte dal Grand Harbour di Malta.

