Palermo, la festa della gratitudine ispirata a don Bosco: spettacolo all'istituto Arenella

È la festa per esprimere gratitudine, ispirata a don Bosco che gradiva che i giovani esprimessero il grazie con canti, musica e gioia. E l’istituto Maria Ausiliatrice all’Arenella ha organizzato per l’occasione uno spettacolo con i piccoli alunni dal titolo "Ciack si gira". “In questa comunità, in questa periferia – dice suor Liliana – c’è tanta gioia. L’obiettivo è quello che ci ha insegnato

Don Bosco: far crescere buoni cristiani e onesti cittadini, camminare insieme con le famiglie, con i giovani e con i bambini. Sono tutti in scena, nessun bambino è in periferia”.

La festa del grazie è nata nel 1849 a Torino a Valdocco quando due ragazzi dell’oratorio desideravano dire grazie a don Bosco per quello che faceva per loro e dopo mesi di rinunce hanno regalato al parroco due cuoricini d’argento. “Da allora nei nostri istituti – spiega la direttrice dell’istituto, suor Giusy Garozzo - si ripete questa festa che per noi ha una valenza pedagogica. Diciamo grazie ai bambini e ai genitori che si fidano di noi e in sinergia ci occupiamo della loro educazione”. Regista dello spettacolo è Salvina Bellamorino ma alla realizzazione dell’evento ha collaborato tutto il team docente. “L’idea è nata per fare conoscere ai bambini che vivono immersi nei social e nei videogiochi, come è nata l’immagine in movimento - spiega l’insegnante Maria Teresa Salerno - partendo dalle comiche e dal cinema muto. Alla fine arriva un messaggio sulla bellezza e l’importanza della vita”.

Andrea D’Amore è il papà di Marco e Nicolò che recitano all’interno dello spettacolo. “Le attività fuori dalla scuola sono fondamentali – dice il genitore -. Il teatro li aiuta a crescere, a vincere le timidezze ed è uno degli strumenti didattici e sociali più efficaci”.

Nel video le interviste a Suor Liliana, alla direttrice dell’istituto, suor Giusy Garozzo, all'insegnante Maria Teresa Salerno e ad Andrea D’Amore, un genitore.

© Riproduzione riservata