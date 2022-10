Salesiani, a Palermo laurea honoris causa per don Artime: è il decimo successore di Don Bosco

In visita a Palermo don Angel Fernandez Artime, decimo successore di Don Bosco, fondatore dei salesiani. Nel capoluogo dell'Isola riceve dall'Università la laurea honoris causa in Scienze Pedagogiche per l’impegno dei salesiani nel campo dell’educazione e dello sviluppo integrale della persona. La cerimonia è prevista giovedì 13 ottobre, alle 16.30, nella sala magna dello Steri. Nel corso dell'evento anche la lectio magistralis del rettor maggiore dal titolo “La pedagogia salesiana tra attualità e futuro”.

Don Artime è alla guida della congregazione salesiana dal 2014. Ha sempre promosso il sistema preventivo di Don Bosco applicandolo ai contesti giovanili attuali. Ha focalizzato le tante povertà che attraversano i ragazzi di ogni continente, alle prese anche con la pandemia, offrendo loro opportunità di crescita culturale e di formazione professionale. Ritenendo fondamentale in ogni approccio educativo la relazione e la cura della dimensione dell’ascolto e dell’accoglienza.

Saranno due le giornate di incontri e celebrazioni che vedranno la partecipazione dell'intera famiglia salesiana del capoluogo. Sacerdoti, Figlie di Maria Ausiliatrice, laici, cooperatori, allievi, ex allievi e genitori accompagneranno don Angel Fernandez Artime nelle diverse realtà che da decenni sono un riferimento per il territorio.

Dall'Istituto Don Bosco Ranchibile con la sua attività scolastica, secondaria di primo e secondo grado in tre diversi indirizzi, all'istituto Gesù Adolescente con la ripresa a pieno ritmo della formazione professionale. Sino all'attività oratoriana e di comunità dell'istituto Santa Chiara all'Albergheria.

Il programma

Oggi il sacerdote ha incontrato i giornalisti al Don Bosco Ranchibile di via Libertà. Il Rettor maggiore ha risposto alle domande della stampa, affrontando i temi legati alle emergenze sociali ed educative che riguardano i giovani, anche in relazione alla pandemia e alla crisi globale. Nel pomeriggio (alle 18.30), sempre all'istituto Don Bosco Ranchibile, la celebrazione eucaristica per la famiglia salesiana e gli amici di Don Bosco. Al termine della messa sarà consegnata la targa al merito al professore don Angelo Astuti.

Giovedì 13, alle 11, ci sarà il conferimento della cittadinanza onoraria della città di Palermo a Palazzo delle Aquile da parte del sindaco Roberto Lagalla. Alle 16.30 allo Steri il conferimento della laurea honoris causa in Scienze pedagogiche.

