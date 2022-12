Misilmeri, corteo e omaggio di fiori per Maria Immacolata

Un affollato corteo di fedeli e il tradizionale omaggio di fiori hanno aperto la festa della Madonna dell'Immacolata Concezione a Misilmeri.

Le parole di Padre Rosario Francolino, parroco delle chiesa Madre San Giovanni Battista di Misilmeri. "È bello ritrovarsi qui ai piedi della nostra Compatrona. Vorrei chiedere a lei di custodirci, di custodire tutte le famiglie della nostra città, di custodire le realtà lavorative, gli ammalati e coloro che sono in difficoltà. E custodire soprattutto i giovani che hanno bisogno di guardare verso il futuro con un desiderio progettuale e di poter edificare anche loro nuove famiglie e di poter essere loro anche parte della storia del nostro tempo. E sarà proprio un giovane assieme al sindaco a portare i fiori a Maria. E a Lei vogliamo dire noi ci teniamo i nostri giovani perché se i nostri giovani studiano e si formano e poi devono andare via, noi rischiamo di non costruire nessun futuro. E allora che siano veramente i giovani il nostro presente. Come diceva Giovanni Paolo II, "voi siete la Chiesa di oggi ma dovete essere anche la Chiesa di domani, quella Chiesa che sappia ancora parlare il linguaggio del Vangelo soprattutto in questo tempo, in cui tutto sembra confuso, e tutto sembra non avere più senso e dove tutto che si possa risolvere solo con la guerra. Chiediamo che la pace come dono attraverso Maria debba poter raggiungere ognuno di noi"

