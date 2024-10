Women's voices, le voci delle donne contro la violenza in concerto a Palermo

La ricorrenza del 25 novembre segna il giorno e il motivo della nascita di una speciale ensemble di donne, la Women Orchestra, che dal 2017 porta sui palchi di tutto il mondo il suo messaggio contro la violenza di genere e per l’inclusione. A Palermo al fianco della Women Orchestra, fondata e diretta da Alessandra Pipitone, saliranno sul palco del Teatro Golden alcune straordinarie artiste, musiciste e attrici, a sottolineare l’importanza di questa giornata mondiale per dire no alla violenza di genere. Parte del ricavato andrà in beneficenza all’Associazione Marisa Leo, la giovane mamma siciliana barbaramente uccisa nel 2023 dal suo ex compagno.

Women Orchestra, Annandrea Vitrano, Stefania Blandeburgo, Cristina Ramos dalla Spagna, Deborah Iurato, Lidia Schillaci, SONG’S Sisters, Maria Francesca Mazzara, Federica Foresta e Federica Neglia. Sono le artiste, tutte donne, che si esibiranno in concerto il prossimo 25 novembre 2024 al Teatro Golden di Palermo. Un’importante iniziativa della Women Orchestra, l’orchestra tutta al femminile nata il 25 novembre del 2017, che per la ricorrenza ha voluto riunire cantanti, musiciste e attrici in Women’s Voices, uno spettacolo all’insegna della musica e dell’impegno a favore di una società inclusiva.