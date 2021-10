Can Yaman arriva a Palermo: fan in delirio all'aeroporto. Il video

Domani (lunedì 4 ottobre) cominciano le riprese della fiction a Mondello e lui oggi è arrivato a Palermo. Lui è l'attore turco Can Yaman, ex di Diletta Leotta, beniamino delle donne, che impazziscono per lui. Lo dimostra quanto è successo all'aeroporto Falcone-Borsellino qualche ora fa, documentato da un paio di video che lo stesso Can Yaman ha postato sul suo profilo Instagram. Con commenti che non lasciano spazio a dubbi: «Un mese a Palermo sarà divertente», scrive l'attore. E ancora: «Cominciamo bene». Poi l'arrivo a Villa Igiea e la cena con la protagonista femminile della fiction, l'attrice siciliana (di Barcellona Pozzo di Gotto) Francesca Chillemi, già Miss Italia.

