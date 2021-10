A Mondello le riprese della fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman

Ciak a Mondello. Inizieranno lunedì 4 ottobre nella borgata marinara palermitana le riprese della nuova fiction Mediaset prodotta da Lux Vide, Viola come il mare, trasposizione tv del romanzo di Simona Tanzini Conosci l’estate?, edito da Sellerio. Protagonisti sono la siciliana di Barcellona Pozzo di Gotto, Francesca Chillemi (miss Italia 2003), e Can Yaman, il modello turco di origine albanese, star di tante soap in patria e noto per avere avuto una relazione con Diletta Leotta, che prossimamente sarà il Sandokan del terzo millennio.

Sul Giornale di Sicilia in edicola un articolo di Giusi Parisi con tutti i dettagli sulla fiction e sulle riprese a Mondello.

