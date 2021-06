2 giugno a Palermo, 37 premiati con onorificenze al merito: la cerimonia al Teatro Politeama

Quarantuno anni di servizio presso l’Agenzia delle Entrate, tanto volontariato e attività presso la chiesa e la Caritas: questa è la storia di Croce Di Marco, insignita oggi del titolo di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, durante la cerimonia organizzata al Teatro Politeama per la consegna delle onorificenze.

“Ritengo di aver fatto del mio meglio”, è il commento di Croce Di Marco. In occasione della Festa della Repubblica altre trentasette persone, che si sono distinte per la loro condotta, sono state premiate: titolo di cavaliere, medaglie d’onore alla memoria di cittadini italiani, militari e civili deportati nei lager nazisti, e onorificenze di vittima del terrorismo.

“Non esistono parole per descrivere questo giorno - dice poi Ignazio D’Alessandro, sovrintendente capo della Polizia di Stato - ricevere il titolo è un onore, un privilegio, anche perché avviene in un luogo così bello come il Teatro Politeama”.

Tutte le autorità cittadine hanno partecipato alla cerimonia, apertasi con la lettera del Presidente Mattarella e con un lungo discorso del Prefetto Giuseppe Forlani.

