Anoressia, bulimia e disturbi alimentari: a Palermo il Teatro Massimo si tinge di lilla

Ricorre oggi la X Giornata Nazionale del Fiocchetto lilla, dedicata alla sensibilizzazione sui Disturbi del Comportamento Alimentare. A Palermo l’Associazione “ilfilolilla” ha allestito un gazebo con banchetto informativo ai piedi del Teatro Massimo, illuminato di lilla per l’occasione: qui soci e specialisti hanno dialogato con i passanti, distribuendo anche materiale informativo.

“Parliamo di anoressia, bulimia, disturbo dell’alimentazione incontrollata - racconta Roberta Chiovaro, referente per la Sicilia ilfilolilla - disturbi per i quali ancora non esistono dei percorsi di cura chiari, integrati e accessibili a tutti. Infatti, non si muore di DCA, si muore piuttosto perché non si arriva per tempo alle cure”.

L’associazione opera così per aiutare i genitori a trovare un efficace percorso di cura, stabilisce un dialogo anche terapeutico, assistito da psicologi e specialisti che possano aiutare le famiglie anche nei momenti più duri della malattia. “Un altro obiettivo - continua la referente filolilla - è quello di sensibilizzare le istituzioni affinché vengano aperti nuovi centri di cura pubblici o convenzionati”.

