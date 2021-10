Il municipio di Isola delle Femmine si tinge di rosa per il mese della prevenzione del tumore al seno

Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Anche quest’anno, per l’occasione, la LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) lancia la Campagna “Nastro Rosa – LILT for Women 2021”, offrendo, per tutto il mese, a tutte le donne, visite senologiche gratuite presso i propri ambulatori aderenti.

Il Comune di Isola delle Femmine, in provincia di Palermo, aderisce all' importante campagna di sensibilizzazione contro il tumore al seno, illuminando di colore rosa, per tutto il mese di ottobre, il Palazzo comunale. "Un gesto simbolico per esprimere la propria solidarietà a tutte le donne - si legge in una nota del Comune - che in questo momento stanno combattendo una battaglia difficile, ma, al contempo, per sensibilizzare tutte le altre ad aderire in massa alla campagna di prevenzione con esami di screening utili per una eventuale diagnosi precoce della malattia".

© Riproduzione riservata