Anche a Palermo, in piazza Castelnuovo, oggi l’associazione italiana contro Leucemie, linfomi e il mieloma (AIL), celebra la 15esima edizione della giornata nazionale.

Come ogni anno, l'appuntamento è un'occasione per raccontare i progressi della ricerca in ematologia e lanciare un messaggio a pazienti e familiari: “Non siete soli nella vostra battaglia”.

In questo video di Marcella Chirchio, l'intervista a Maria Rosa Glorioso.

