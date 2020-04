Quattro ristoranti a Palermo, l'iniziativa solidale di quattro ristoranti di Ballarò

Domenica di Pasqua all'insegna della solidarietà nel quartiere Ballarò di Palermo. Quattro ristoranti (Moltivolti, Il Vicolo, Santamarina e Ballarak) si sono attivati on tutta la sua comunità solidale preparando e distribuendo porta a porta 1.200 pasti per sostenere le famiglie più in difficoltà, all'interno della campagna di raccolta fondi "Un banco del sorriso a Ballarò".

Declinando in veste cooperativa il format di successo dello chef Alessandro Borghese, i quattro ristoranti palermitani hanno scelto di stringersi attorno alle famiglie del quartiere più in difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus.

L’idea nata e promossa dalla rete SOS Ballarò, all’interno della campagna "Un banco del sorriso a Ballarò", è stata subito accolta con grande entusiasmo dalle tante associazioni del quartiere, da diversi commercianti e dagli stessi volontari.

La campagna, partita da quasi due settimane, ha già raccolto circa 7mila euro e questo week end, consegnerà anche materiale ludico-didattico, libri, pacchi speciali con uova di Pasqua alle famiglie con bambini.

Video di Marcella Chirchio.

© Riproduzione riservata