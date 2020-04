Pasqua solidale a Palermo, consegnati 1200 pasti alle famiglie bisognose di Ballarò

Oltre 1200 i pasti preparati da quattro ristoranti del quartiere Ballarò di Palermo, al fianco delle famiglie più povere nella domenica di Pasqua. Un'iniziativa promossa da Claudio Arestivo del ristorante Millevolti, insieme a Ballarak, Il Vicolo e Santamarina Bistrot.

Decine i volontari che hanno donato il loro tempo come gesto di solidarietà consegnando porta a porta ogni singolo a pasto ad ogni famiglia che in questo momento di difficoltà vivono maggiormente in una situazione di disagio economico.

Video di Marcella Chirchio.

