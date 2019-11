Al Teatro Biondo di Palermo "Una Sciarpa Rossa" contro la violenza sulle donne

"Una Sciarpa Rossa" al Teatro Biondo di Palermo per dire "no" alla violenza di genere. L'evento è stato organizzato dall’Università degli Studi di Palermo, in collaborazione con la Polizia di Stato, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

La giornata, dedicata al tema “La violenza declinata: racconti scritti e narrati”, è stata introdotta dai saluti di Pamela Villoresi, Direttrice del Teatro Biondo, Fabrizio Micari, Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Renato Cortese, Questore di Palermo e Michele Pennisi, Arcivescovo di Monreale.

Hanno letto i loro testi Valentina Cinà, insegnante, Salvatore Cusimano, giornalista, Antonella De Miro, Prefetto di Palermo, Francesco Giambrone, Sovrintendente della Fondazione Teatro Massimo, Gioacchino Lavanco, docente UniPa, Rosaria Maida, Vice Questore, Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo, Maria Grazia Patronaggio, Presidente Associazione Le Onde Onlus, Gianfranco Perriera, drammaturgo, Annamaria Picozzi, magistrato, Lidia Tilotta, giornalista.

A condurre la giornata è stata Fernanda Di Monte, giornalista, con la narrazione dell'attore Salvo Piparo. L’iniziativa è coordinata da Licia Adalgisa Callari, dell’Università di Palermo, e da Giulia Letizia Mauro, Delegata alle pari opportunità, al coordinamento dell’asilo nido e alle attività relative alla disabilità, di UniPa.

