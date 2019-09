Autismo, al via a Palermo i laboratori di pet therapy e riabilitazione equestre

Al via pet therapy e riabilitazione equestre per adolescenti con disturbo dello spettro autistico a Palermo. I laboratori si svolgeranno all'interno dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia.

Giovedì alle 15, in via Roccazzo 85 a Palermo, verrà presentata la seconda fase del progetto “Oltre gli Ostacoli”, intervento di pet therapy e riabilitazione equestre per adolescenti con disturbo dello spettro autistico.

Per 3 mesi verranno coinvolti 30 ragazzi che parteciperanno alle attività pomeridiane di pet therapy e riabilitazione equestre e saranno coinvolti in un laboratorio ambientale che si svolgerà all'Istituto Zootecnico della Sicilia e al Centro Eos.

Gli intervistati:

Edy bandiera, assessore regionale all'Agricoltura

Rosi Pennino, ParlAutismo

Giuseppe Labita, People help the people

© Riproduzione riservata