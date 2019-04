Palermo, vinti 300 mila euro allo Zen. La proprietaria del tabacchi: "Felicissima, qui tanta gente ha bisogno"

"Una cifra abbastanza notevole, siamo felicissimi perchè in questo quartiere c'è tanta gente che ha bisogno. E' stata una bellissima notizia per noi, è una persona di una certa età, un cliente assiduo che generalmente compra e gratta e vinci a casa. Qualche giorno dopo è venuto qui e ci ha comunicato della vincita. Ad oggi non abbiamo ricevuto nessun regalo ma siamo contenti lo stesso". Lo ha detto Francesca Pirrone, titolare della ricevitoria dello Zen, dove sono stati appena vinti 300 mila euro.

