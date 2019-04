Gratta e Vinci fortunato a Palermo, ottantenne vince 300mila euro allo Zen

La dea bendata fa tappa a Palermo. A brindare è un uomo di ottant'anni che ha vinto 300 mila euro grattando il biglietto della Lottomatica.

Una vincita redditizia visto che l'anziano ha pescato il secondo premio più alto tra quelli previsti per il Miliardario della lotteria Gratta e Vinci.

Il biglietto fortuna è stato acquistato circa 20 giorni fa, come hanno raccontato i titolari della rivendita Pirrone in via Gino Zappa, allo Zen. Ma solo ora il cliente si è presentato e ha raccontato delle vincita, confermata ai titolari dell'esercizio commerciale anche da parte della Lottomatica.

"Si tratta di un nostro assiduo cliente - racconta Francesca Pirrone -. In genere acquista il tagliando e poi lo gratta a casa".

