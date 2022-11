Giornata del diabete, nuova tecnologia e screening gratuiti a Palermo

In occasione della Giornata mondiale del diabete, a Palazzo Comitini è stata organizzata la Fiera della tecnologia per la cura del diabete con screening gratuiti per adulti e bambini. Lo scopo è quello di diffondere la conoscenza sulle nuove tecnologie, sensibilizzare e informare l’opinione pubblica sulla gestione e sulla prevenzione del diabete.

Lo spiega il dottor Vincenzo Provenzano presidente della Sidmo – Società Italiana Metabolismo, Diabete, Obesità. Presenti, tra gli altri anche il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, Mario La Rocca, direttore generale dell’assessorato regionale alla Salute, Daniela Faraoni, direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo, Massimo De Gregorio di San Teodoro, consigliere della delegazione della Sicilia Occidentale del Sovrano Militare Ordine di Malta, Orazio De Guilmi, presidente dell’Associazione regionale diabetici e celiaci “Danilo Dolci” e i diabetologi Alessandro Scorsone, Leonardo Russo e Paolo Antonio Miserendino.

© Riproduzione riservata