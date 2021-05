Due trapianti di polmone da un solo donatore: l'intervento all'Ismett di Palermo

Eseguiti due trapianti di polmone all'Ismett di Palermo, grazie ad unico donatore proveniente da Salerno.

A ricevere gli organi due pazienti con fibrosi polmonare, e che versavano in condizioni molto critiche. Solitamente i polmoni di un donatore vengono utilizzati per un trapianto doppio in un unico paziente. Stavolta invece, i due polmoni sono serviti per due pazienti diversi-.

"Il trapianto singolo - spiega Alessandro Bertani, responsabile dell'unità di chirurgia toracica e trapianto di polmoni - non presenta difficoltà tecniche o di prognosi. La criticità maggiore è la scelta delle indicazioni: in base al tipo di malattia ad esempio si decide quali pazienti potrebbero ricevere anche un trapianto singolo".

"I polmoni - sottolinea Alessandro Bertani - sono organi estremamente delicati. Il numero di donatori idonei per la donazione dei polmoni è di gran lunga inferiore rispetto ad altri organi come il fegato o i reni".

