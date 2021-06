Tumori del fegato e del pancreas, l'Ismett di Palermo fra i centri di cura leader in Italia

L'Ismett di Palermo ai primi posti in Italia per la cura dei tumori maligni del fegato e del pancreas. A confermarlo è l'Agenas ossia l'agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Di fatto, l'agenzia si occupa di monitoraggio e di valutazione per la qualità di questi settori della chirurgia.

Ad oggi in tutta la Sicilia l'Ismett realizza il 30% di tutte le procedure chirurgiche per questo genere di patologie.

“Per la chirurgia dei tumori maligni del fegato questi dati trasferiti a livello nazionale dicono che solo il 3,7 delle 373 strutture italiane dove si esegue questa chirurgia hanno fatto più interventi del nostro centro - spiega Salvatore Gruttadauria, direttore del dipartimento di chirurgia addominale dell'Ismett -. La mortalità trenta giorni dopo l’intervento di resezione epatica per il triennio 2017-2019 presso la nostra struttura è del 0.63% a fronte della mortalità media che si attesta a 2.28 %".

Trend positivo anche per la cura dei tumori maligni del pancreas. Nel periodo 2017-2019, all'Ismett sono state ricoverate 53 persone: nessuna di queste risulta deceduta a 30 giorni. La stima di mortalità in questo caso è dello 0%.

