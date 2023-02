Raccolta differenziata nei mercatini a Palermo, il Comune: previsto sconto alla Tari

Comincerà da mercoledì prossimo la raccolta differenziata nel mercatino di viale Campania, complesso di ambulanti scelto come pilota del nuovo progetto lanciato oggi da Rap. Dalla prossima settimana, l’azienda di piazzetta Cairoli distribuirà dei sacchetti marchiati da un numero di matrice a tutti i mercatari, così da non creare confusione e consentire ad ognuno di poter differenziare i propri rifiuti.

Per favorire la novità introdotta dalla partecipata che si occupa dei rifiuti, ci saranno degli incentivi: «Stiamo pensando di applicare uno sconto alla Tari - sottolinea l’assessore alle Attività produttive, Giuliano Forzinetti -, e sono in corso ulteriori verifiche per altri incentivi che stiamo valutando con la ragioneria». Entusiasta dell’iniziativa l’amministratore unico di Rap, Girolamo Caruso: «Un tentativo che facciamo consapevoli di essere indietro con la differenziata - ha detto l’amministratore -. Questa però si fa con soldi, parlo di mezzi, e gente, parlo di concorsi. La situazione è attenzionata dall’amministrazione e penso che saremo in grado di avere con noi ciò di cui abbiamo bisogno tra aprile e maggio. Parlo di circa 280 mezzi».

Per Giovanni Felice, presidente di Confesercenti Palermo, è una strada che bisogna perseguire «per due aspetti: uno è quello commerciale, per restituire una immagine di qualità in cui l’aspetto igienico sanitario è fondamentale. La seconda - prosegue - è non rappresentare più un peso per i residenti. Penso che i mercatari siano concordi in questo».

Effettivamente l’idea è stata ben accolta da chi, in viale Campania, ha il suo stallo: «È una buona iniziativa - ha detto Nicola Dragotta -, non tutti buttano la propria spazzatura e spesso qui rimangono vari rifiuti. In questo modo, aiutiamo tutti a fare il proprio dovere». Ma per un dovere, ci sono anche i diritti: «Non siamo pronti per questo progetto - ha voluto evidenziare Giovanni - siamo un popolo incivile, qui ogni giorno troviamo auto posteggiate, bottiglie, e l’amministrazione non ci aiuta in questo. Inoltre, mancano i bagni chimici, che dovrebbero essere presenti come in tutta Italia».

