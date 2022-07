Palermo, Lagalla presenta la giunta: "Sabato le deleghe, eviteremo frazionamenti"

Presentata la giunta di Roberto Lagalla. Prima uscita pubblica per il sindaco di Palermo e i suoi assessori, oggi pomeriggio, a Palazzo delle Aquile. Al fianco di Lagalla Carolina Varchi, deputato nazionale di Fratelli d'Italia e vicesindaco. Varchi dovrebbe avere le deleghe al Bilancio, Legalità, Beni confiscati e Società partecipate.

"Avevamo preso un impegno con la città - ha detto il sindaco -, quello di arrivare alla nomina della giunta a ridosso del festino di Santa Rosalia, ma ci serviva qualche altro giorno di lavoro per limare e organizzare il tutto. Sabato vi sarà la prima riunione di giunta per omogeneizzare le deleghe evitandone il frazionamento così come avvenuto in passato. Ogni assessore sarà responsabile di un’area. Questo ci impegnerà ancora nella giornata di domani. Vogliamo rendere coerenti queste deleghe con il lavoro e l’articolazione degli uffici. Per ogni ramo ci porremo degli obiettivi che valuteremo semestre per semestre".

"Nella prima giunta in programma sabato - ha aggiunto - anche alcune figure che sosterranno il sindaco nella parte delle deleghe che ha mantenuto per sé e che sono: programmazione strategica, coordinamento del piano di riequilibrio, polizia municipale e statistica".

Gli altri assessori presentati oggi sono: Giampiero Cannella, giornalista, ed ex deputato nazionale; Maurizio Carta, professore ordinario di urbanistica e prorettore all'Università degli Studi di Palermo; Dario Falzone, dottore in Scienze politiche, già deputato regionale; Sabrina Figuccia, laureata in Lettere e Filosofia e consigliere comunale; Giuliano Forzinetti, consulente aziendale, già vicepresidente di Sicindustria giovani; Andrea Mineo, avvocato e consigliere comunale uscente; Salvatore Orlando, funzionario della Città Metropolitana e presidente uscente del Consiglio comunale; Rosalia Pennino, presidente dell'Associazione nazionale Parlautismo e dirigente sindacale; Aristide Tamajo, ex assessore comunale e funzionario all'Ufficio scolastico regionale; Antonella Tirrito, laureata in Discipline della comunicazione.

