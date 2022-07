Giunta di Palermo, si parte: trovata l'intesa sulle deleghe agli assessori

Questa volta pare che sarà quella buona. Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, per stamattina ha convocato la prima seduta di giunta e assegnerà le deleghe. I mal di pancia che hanno ritardato l’annuncio per un braccio di ferro tra Fratelli d’Italia e Forza Italia, sono rientrati. Gli azzurri hanno ceduto il Personale, ma non il Coime. Una soluzione che si è sbloccata ieri pomeriggio, dopo una riunione fra le due delegazioni.

Alla fine Andrea Mineo prenderà Ambiente e transizione ecologica, Patrimonio, Parchi e riserve, Mare e coste, Verde urbano, Ville e giardini, Igiene ambientale e rapporti con Rap e Reset, e Agricoltura urbana. Mentre a Dario Falzone, indicato dell’europarlamentare Giuseppe Milazzo (che ha anche puntato i piedi sulla distribuzione delle competenze), è stato incaricato del Personale, Servizi demografici, Decentramento, cantiere, Autoparco e Manutenzioni. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Giancarlo Macaluso

