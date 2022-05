Palermo, bagno di folla per Cuffaro che grida 3 volte «la mafia fa schifo»

«Gridate con me: la mafia fa schifo!». Si è chiusa così l’assemblea della Dc Nuova, al Multisala Politeama di Palermo. Il commissario regionale del partito, Totò Cuffaro, prima di concludere il suo discorso ha invitato gli oltre mille presenti in sala a gridare per tre volte consecutive «la mafia fa schifo». Una frase che quando era presidente della Regione, poco prima di venire condannato per favoreggiamento alla mafia, fece stampare sui manifesti.

Poco prima dell'inizio della kermesse lo stesso Cuffaro aveva detto: «Io il 23 maggio sarò fra le migliaia di palermitani che si fermeranno a pregare per Giovanni Falcone, perché è un eroe di tutti noi e guai a farlo diventare un eroe di parte».

Anche il candidato a sindaco Roberto Lagalla, intervenuto durante l’assemblea, ha voluto sottolineare che qualora lui dovesse essere eletto diventerà garante di tutta la coalizione, sottolineando che «chiunque verrà con richieste irricevibili, sarà messo alla porta. Noi siamo senza se e senza ma contro la malavita organizzata».

