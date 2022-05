Salvini a Palermo: "Candidato per le Regionali? Decidono i siciliani"

A Palermo per il processo Open Arms, Matteo Salvini detta l'agenda per i prossimi impegni elettorali. «Come chiesto dalla Lega, il centrodestra è compatto su Lagalla - ha commentato -. Per quello che mi riguarda dal 13 giugno ci si siede attorno a un tavolo e si trova una candidatura unitaria anche per le Regionali con una premessa: per la Sicilia decidono i siciliani».

Giorgia Meloni, però, insiste sulla candidatura di Nello Musumeci. «Vinciamo le amministrative a Palermo e a Messina e poi ci mettiamo attorno al tavolo - ha ribadito Salvini -. Non è possibile che decidano o impongano tavoli romani o milanesi, l'importante è che il centrodestra trovi una sola voce anche al livello nazionale».

Durante la pausa forzata per il guasto all'impianto elettrico nell'aula bunker dell'Ucciardone dove si svolge il processo Open Arms, Salvini ha gustato le tipicità palermitane. «Ho mangiato pane e panelle, un'arancina e un cannolo con la ricotta», ha detto Salvini intrattenendosi con i cronisti nella saletta antistante l'accesso al bunker. «Ogni volta che vengo a Palermo - ha aggiunto - apprezzo sempre di più questa città, che è bellissima».

© Riproduzione riservata