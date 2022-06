Salvini lunedì sarà a Palermo per presentare i candidati di Prima l'Italia

Il leader della Lega Matteo Salvini lunedì prossimo sarà a Palermo, alle «Terrazze» di Mondello, per presentare i candidati al Consiglio comunale e alle otto circoscrizioni della lista «Prima l’Italia» in vista delle elezioni amministrative del 12 giugno. «La manifestazione sarà aperta a tutti - spiega Igor Gelarda, capogruppo della Lega a Palermo - Abbiamo una squadra forte e le idee ben chiare su come recuperare i disastri di questa amministrazione comunale».

