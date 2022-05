Palermo, Lagalla: sarò sostenuto da una decina di liste

Nove o dieci liste a sostegno della candidatura di Roberto Lagalla a sindaco di Palermo. Questo quanto definito dal candidato e dagli alleati del centrodestra in una riunione di ieri sera e comunicato nel corso di un’intervista con l'Agenzia di stampa Italpress. "Una bella partecipazione. Mi ha fatto molto piacere la partecipazione alla composizione delle liste", spiega Lagalla, "anche con professionisti, giovani e studenti che si sono voluti impegnati sia nelle liste civiche che in quelle dei partiti". Il termine per la scadenza delle liste è fissato per il 18 maggio.

