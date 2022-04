Palermo, +Europa lancia Ferrandelli sindaco: "Lavoriamo per una città di opportunità"

+Europa lancia la candidatura di Fabrizio Ferrandelli a sindaco di Palermo nel giorno dell'assemblea nazionale, che si svolge oggi e domani al Grand Hotel Piazza Borsa, nel capoluogo. Presente, il sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova; il presidente Riccardo Magi, la tesoriera Maria Saeli. Collegata in video, la senatrice Emma Bonino, costretta a casa da una caduta.

Ferrandelli a Palermo è sostenuto da Azione di Carlo Calenda e da due liste civiche, una delle quali, "Rompi il sistema", costituita da under 25. "La nostra è una città in ginocchio, dove è persino impossibile seppellire i propri morti. Una città da tempo in dissesto funzionale, dove false narrazioni si sgretolano come sabbia", ha detto durante l'Assemblea il consigliere comunale uscente e candidato a sindaco.

Per Della Vedova le priorità di Palermo sono scuola, lavoro e investimenti, e segnala "un’assenza di progettualità nelle amministrazioni comunale e regionale". "Stiamo lavorando - ha aggiunto - per far diventare Palermo una città di diritti e opportunità. È un progetto politico concreto, per il quale abbiamo dovuto fare delle rinunce in termini di coalizione: ciononostante, dandoci un perimetro abbiamo fatto capire ai nostri elettori con chi vogliamo stare e ad oggi mentre tutti si dividono noi rimaniamo uniti". Ma il sottosegretario degli Esteri non ha parlato solo del capoluogo e ha analizzato il conflitto in corso in Ucraina: "Siamo pienamente favorevoli all’invio di armi. Riteniamo sia la misura più adatta per contrastare quest’assurda guerra voluta da Putin".

Poi ha preso la parola, collegata in videoconferenza, Emma Bonino: "Per una volta datemi voi un po' di coraggio", ha detto, spiegando che "nella notte tra mercoledì e giovedì sono caduta e sarò costretta a rimanere in casa per un mese". Alle parole della Bonino la sala è esplosa in un lungo applauso.

Video di Marcella Chirchio

