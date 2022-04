Elezioni a Palermo, il gruppo Oso insieme a Ferrandelli: "Vogliamo una Palermo normale"

I consiglieri comunali uscenti del gruppo Oso, Giulia Argiroffi e Ugo Forello, saranno candidati nella lista di +Europa che sostiene la corsa a sindaco di Fabrizio Ferrandelli, sostenuto anche da Azione di Carlo Calenda. L’hanno annunciato stamane gli stessi consiglieri nel corso di una conferenza stampa. Forello sarà designato vicesindaco. «Vogliamo scardinare il sistema orlandiano - ha detto Argiroffi - che ha portato Palermo allo sfascio».

"Vogliamo che Palermo sia comandata dalla realizzazione di un progetto, e non dalla sommatoria di forze politiche come è successo fino ad ora e come si profila - dice Ferrandelli - Per questo siamo qui, non vogliamo più vedere una città ridotta in questo stato. Vogliamo vedere una Palermo normale. Dobbiamo risollevarla. Oggi vediamo debiti milionari, servizi inesistenti, e non è più possibile".

Video di Marco Gullà

