Elezioni a Palermo, Sinistra Civica Ecologista presenta la lista: "Puntiamo sull'unità"

Presentata la lista di Sinistra Civica Ecologista in vista delle prossime amministrative di Palermo. Le 39 persone che correranno per il Consiglio comunale sono rappresentanti del mondo delle professioni e del lavoro, attivisti, sindacalisti. Ma c'è l'ipotesi che si arrivi anche alla quarantesima candidatura che, tra l'altro, potrebbe essere capolista.

Ecco la lista presentata

Alla presentazione della lista, che rispetta l'alternanza uomo/donna, era presente il candidato sindaco Franco Miceli - che parteciperà all'iniziativa prevista anche domani. “I valori e le priorità di questa lista sono i valori della coalizione e del mio progetto”, ha commentato Miceli.

"L'Unità per Palermo" campeggia nel simbolo della lista: "Non solo perché si sta realizzando un percorso anomalo rispetto al livello regionale e nazionale di unità delle forze della sinistra, ma perché c'è bisogno di cambiare sguardo sulla città in relazione a quello che sta accadendo nel mondo sia per la pandemia che per le tensioni internazionali che in questo momento influenzano tutta l'Europa e le nostre città - spiega Luigi Carollo, intervenuto oggi in conferenza stampa".

Poi aggiunge: "A partire da questa unità abbiamo tenuto il punto rispetto alla fisionomia e al perimetro valoriale; se la coalizione non è un campo largo ma vede assieme quelle forze che nell'ultimo anno si sono sobbarcate la responsabilità di amministrare e governare Palermo lo dobbiamo a Sce, a partire dal nome di Franco Miceli, su cui abbiamo insistito come garante della coalizione", conclude Carollo.

“La lista è composta da persone che nei loro rispettivi ambiti di azione hanno sempre fatto politica – ha evidenziato Egle Calamia – nei partiti e nella società civile, nella militanza e nelle pratiche quotidiane proiettate alla trasformazione della società.”

Domani l'incontro con la città con una festa a Villa Filippina dalle ore 18, previsti gli interventi di testimonial che sostengono Sinistra Civica Ecologista: Agnese Ciulla che parlerà di Pnrr e questione sociale; Armando Sorrentino di antifascismo e lotta alla mafia; Gianfranco Perriera di cultura e Gianni Silvestrini di conversione ecologica. Previsti concerti di Pni, Pacha Kama e dj set.

Nel video di Marcella Chirchio le interviste a Miceli, Giusto Catania e Ninni Terminelli.

